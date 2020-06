Πώς ήταν η Ελλάδα και ο κόσμος όταν πήρε το τελευταίο πρωτάθλημα η Λίβερπουλ

Ηταν 11 Απριλίου του 1990, όταν ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης λάμβανε εντολή σχηματισμού κυβέρνησης (σ.σ.: έπεσε τον Οκτώβριο του 1993). Μόλις 17 ημέρες αργότερα, η Λίβερπουλ νικούσε 2-1 την ΚΠΡ και η Αστον Βίλα που την κυνηγούσε, ερχόταν ισόπαλη 3-3 με τη Νόριτς. Αυτό σήμαινε ότι η ομάδα του Κένι Νταλγκλίς κατακτούσε για 18η φορά και τελευταία μέχρι την τωρινή, το πρωτάθλημα. Τότε, κανείς δεν θα μπορούσε να διανοηθεί ότι θα μεσολαβούσαν 30 ολόκληρα χρόνια, ώστε να βρεθεί εκ νέου στην κορυφή της χώρας. Σε αυτό το διάστημα η ζωή, οι συνήθειες, τα πάντα ανά την υφήλιο, θα άλλαζαν πολλές φορές, για να φτάσουμε στο σήμερα και στο να είναι ξανά πρωθυπουργός ένας Μητσοτάκης. Το ζήτημά μας όμως σε αυτό το κείμενο δεν αφορά το τι συμβαίνει στο 2020 και την υπερομάδα του Γιούργκεν Κλοπ, αλλά το να θυμηθούμε λίγο πώς ήταν ο κόσμος στην αυγή της υπέροχης δεκαετίας των 90s...

ΜΟΥΣΙΚΗ

* Η Madonna αποτελούσε -και συνεχίζει να αποτελεί- το απόλυτο fashion icon. Το 1990 ο Jan Paul Gautier σχεδίασε για τη βασίλισσα της pop σκηνής ένα σουτιέν με κώνους. Το φορούσε, τραγουδώντας το εμβληματικό της “Vogue”.

* No1 στη λίστα Billboard αναδεικνυόταν το “Hold On”, με δύο κορίτσια, τις Wilson & Phillips να κάνουν τεράστια επιτυχία και να εξαφανίζονται. Στη 2η θέση φιγούραρε το “It Must Have Been Love” των Roxette και στην 3η θέση η Sinéad O'Connor απογείωνε το “Nothing Compares 2 U”.

* Γενικότερα ήταν η χρονιά κυριαρχίας της pop, ενώ έκαναν την εμφάνισή τους το hip hop, η neo-soul, τα rave parties και τα boy bands, με τους New Kids On The Block να χορεύουν στο ρυθμο του “Step by step” και να γίνονται αφίσα σε όλα τα κοριτσίστικα δωμάτια.

* Αφαιρούνται τα βραβεία Γκράμι από το συγκρότημα της ποπ Milli Vanilli, καθώς ανακαλύπτεται η μεγαλύτερη μουσική απάτη στην ιστορία, με τους Milli Vanilli να μην τραγουδούν καθόλου στον δίσκο τους.

* Η ελληνική μουσική σκηνή περνάει μία μετάβαση, με την Χαρούλα Αλεξίου να τραγουδάει “Η αγάπη είναι ζάλη” και τον Στράτο Διονυσίου λίγο πριν φύγει από τη ζωή να ηχογραφεί το “Ενα λεπτό περιπτερά”. Ωστόσο, εκείνοι που κάνουν το μεγαλύτερο γκελ, είναι οι άγνωστοι Σοφία Αρβανίτη με το “Μη μου μιλάς για καλοκαίρια” και ο Χρήστος Δάντης με τα “Δακτυλικά αποτυπώματα” και “Σκάσε”.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ – ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

* Οι έφηβες κορασίδες της εποχής είναι έτοιμες να φορέσουν τα κολλητά και μίνι φορέματα με ψηλά τακούνια. Το Beverly Hills είναι η έμπνευση της εποχής. Νεαροί και νεαρές τρέχουν μετά το σχολείο για να χαζέψουν τον Μπράντον, τον Ντίλαν, την Κέλι και την Μπρέντα.

* Ο Πάτρικ Σουέιζ ζωντανεύει για λίγο και δίνει στη Ντέμι Μουρ ένα από τα κορυφαία φιλιά στην ιστορία του σινεμά, διαλύοντας με το “Ghost” το box office με ρεκόρ εισπράξεων. Ακολουθούν το “Pretty Woman” και το μυθικό πλέον “Home Alone”. Τα “Total Recall”, “Dances with Wolves” και η τρίτη ταινία του “Νονού” επίσης κάνουν τη διαφορά.

* Στην Ελλάδα τα νέα κανάλια αλλάζουν τη ζωή όλων, που δεν χάνουν επεισόδιο από τους “Αυθαίρετους” και τις “Τρεις Χάριτες”, ενώ το “MTV” και τα video clips του κρατούν τους πιο πιτσιρικάδες μπροστά στην τηλεόραση.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ – ΚΟΣΜΟΣ

* Ο κόσμος αλλάζει με τρομερά έντονους ρυθμούς. Είναι χρονιά σαρωτικών διαφοροποιήσεων. Καθώς οι Scorpions τραγουδούν το “Wind of Change”, Ανατολικοί και Δυτικοί γκρεμίζουν το “Τείχος του Βερολίνου” και σηματοδοτούν το τέλος του “Ψυχρού Πολέμου”.

* Η Σοβιετική Ένωση και η Γιουγκοσλαβία δείχνουν τα πρώτα σημάδια της επικείμενης διάλυσής τους.

Ο Σαντάμ Χουσεΐν και το Ιράκ εισβάλουν στο Κουβέιτ και καθώς οι Αμερικανοί δεν αφήνουν αναπάντητη την κίνησή του, οι όροι «Σκουντ», «Πάτριοτ», «Καταιγίδα της ερήμου», μπαίνουν στο καθημερινό λεξιλόγιο. Για πρώτη φορά οι τηλεοπτικοί σταθμοί μεταδίδουν live έναν πόλεμο και το CNN μπαίνει σε όλα τα σπίτια.

* Τα αγγλικά ρεπορτάζ μεταδίδουν ότι έχει κλονιστεί ο γάμος του Καρόλου με την Νταϊάνα και άπαντες παίρνουν το μέρος της εμβληματικής “θλιμμένης” πλέον πριγκίπισσας.

* Η Νέα Υόρκη έχει για πρώτη φορά μαύρο δήμαρχο, τον Ντέβιντ Ντίνκινς.

* Η “Νόσος των Τρελών Αγελάδων” τρομοκρατεί την υφήλιο και κανείς δεν τολμάει να φάει μοσχαρίσιο κρέας.

* Η Μάργκαρετ Θάτσερ αποχωρεί από την πρωθυπουργία έπειτα από 15 χρόνια.

ΜΟΔΑ

* Είναι η εποχή των super models. Linda Evangelista, Cindy Crawford, Naomi Campbell, Eva Herzigova, Nadja Auermann, Christy Turlington, Carla Bruni, Helena Christensen, Claudia Schiffer, βαδίζουν στην πασαρέλα και ο κόσμος ξεροσταλιάζει.

* Τα καρό πουκάμισα, οι ανταύγειες, τα ψηλοκάβαλα jeans και ένα πιο ανδρόγυνο casual look αντικαθιστούν το πιο απροσδιόριστο “ό,τι να 'ναι” ντύσιμο των 80s.

* Τα τατουάζ, το body piercings και το ear piercing, κάνουν δειλά δειλά την εμφάνισή τους και σταδιακά παύουν να θεωρούνται μόδα των απόκληρων της κοινωνίας.

* Οι καουμπόικες μπότες, οι αρβύλες τύπου “Dr Martens”, τα μπουφάν “Fly, Flight ή Flying” (όπως τα έλεγε ο καθένας), τα δερμάτινα jackets, φοριούνται πλέον απ' όλους.

* Καπελάκι κούρεμα στα αγόρια, καρέ με αφέλειες στα κορίτσια και επιτέλους μπαίνει τέλος στη χειρότερη επινόηση όλων των εποχών, το... φορετό από πλάγια μαλλί των φαλακρών, που σηκωνόταν κάθετο όποτε φυσούσε.

ΕΠΙΣΤΗΜΗ

* Κάνει την εμφάνιση του το “WWW” (World Wide Web) και αλλάζει μία για πάντα τη ζωή όπως την ήξερα οι προηγούμενοι.

* Στην Αγγλία αποκτά πρόσβαση στο internet το 0-1% του πληθυσμού (60.000).

* Το “Humble”, το διασημότερο τηλεσκόπιο, ξεκινάει το αστρικό ταξίδι του.

* Κυκλοφορούν οι πρώτες έγχρωμες οθόνες για PC.

* Ο όρος “CD” αλλάζει οριστικά την ιστορία του ήχου και είναι η αρχή του τέλους για κασέτες και δίσκους.

* Για πρώτη φορά γίνεται πλοήγηση μέσω του συστήματος “GPS”

* Ο καρδιοχειρουργός Γεώργιος Τόλης πραγματοποιεί την πρώτη μεταμόσχευση καρδιάς στην Ελλάδα.

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ -ΜΠΑΣΚΕΤ

* Η UEFA σε συμφωνία με την αγγλική κυβέρνηση άρει την τιμωρία των ομάδων της χώρας που είχε επιβληθεί μετά την τραγωδία του “Χέιζελ” και οι Αγγλοι επιστρέφουν στην Ευρώπη.

* Η Δυτική Γερμανία κατακτά το Παγκόσμιο Κύπελλο στα γήπεδα της Ιταλίας.

* Οι Detroit Pistons παίρνουν το δαχτυλίδι του πρωταθλητή στο NBA.

* Η Μίλαν νικάει 1-0 την Μπενφίκα και κατακτά το Κύπελλο Πρωταθλητριών.

* Η για τελευταία φορά ενωμένη Γιουγκοσλαβία στέφεται για 3η φορά πρωταθλήτρια κόσμου στο μπάσκετ.

* Ο Παναθηναϊκός (στην πρώτη σεζόν του Κριστόφ Βαζέχα) στο ποδόσφαιρο και ο (καταπληκτικός τότε) Αρης στο μπάσκετ κυριαρχούν στην Ελλάδα.

* Η Εκθεση του Λόρδου Τέιλορ μετά την καταστροφή του “Χίλσμπορο” με τους 96 αδικοχαμένους οπαδούς της Λίβερπουλ, ορίζει ότι μέχρι το 1994 όλα τα γήπεδα θα έχουν μόνο καθήμενους.