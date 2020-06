Κλοπ για τις... μπλόφες του Πεπ: «Θα έπρεπε να παίζει πόκερ»! (vid)

Λίγη ώρα μετά το 4-0 της Λίβερπουλ επί της Κρίσταλ Πάλας, με τους «κόκκινους» πλέον να περιμένουν ένα δώρο από την Τσέλσι για να στεφθούν Πρωταθλητές Αγγλίας για πρώτη φορά μετά από 30 χρόνια, ο Κλοπ ενημερώθηκε για τις δηλώσεις που έκανε ο Πεπ Γκουαρδιόλα.

Ο Καταλανός προπονητής ανέφερε ότι θα κάνει rotation στην Μάντσεστερ Σίτι για την αναμέτρηση του «Στάμφορντ Μπριτζ» που μπορεί να στέψει και μαθηματικά τη Λίβερπουλ από το βράδυ της Πέμπτης.

Μόλις το άκουσε αυτό ο Γερμανός κόουτς του συλλόγου του Μέρσεϊσαϊντ χαμογέλασε και είπε: «Τι; Το είπε αυτό; Ο Πεπ... Θα έπρεπε να παίζει πόκερ»!

Προφανώς και ήθελε να δείξει ότι δεν πιστεύει στις μπλόφες του προπονητή των «πολιτών»...

"What? He said that? Pep, he should play poker"

Jurgen Klopp on Pep Guardiola resting players for Chelsea pic.twitter.com/qQB4jsBICL

— Football Daily (@footballdaily) June 24, 2020