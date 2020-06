Ο μεγάλος πρωταγωνιστής για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο παιχνίδι της Τετάρτης, πέτυχε το πρώτο χατ-τρικ για την ομάδα του από το 2013 και την εποχή του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον!

Με τα δικά του γκολ οι «κόκκινοι διάβολοι» έφτασαν στο 3-0 απέναντι στις «λεπίδες», ωστόσο, ο Μαρσιάλ δεν θα έπαιρνε ποτέ το αναμνηστικό που του αναλογούσε, αν μια υπάλληλος της ομάδας δεν του το θύμιζε πηγαίνοντας προς τ' αποδυτήρια...

Αμέσως ο Γάλλος γύρισε να ψάξει τη μπάλα, φώναξε τον διαιτητή κι εκείνος του την έστειλε...

Anthony Martial had to be reminded to collect the match ball after scoring his first-ever career hat trick

