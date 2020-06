Σε τρελή κατάσταση ο Αντονι Μαρσιάλ οδήγησε τη Γιουνάιτεντ στην εύκολη νίκη επί της Σέφιλντ, ενώ παράλληλα έγραψε ιστορία. Με το πρώτο γκολ που πέτυχε κόντρα στη Σέφιλντ,έφτασε τα 12 γκολ στη φετινή Premier League, θέτοντας νέο προσωπικό ρεκόρ σε μια χρονιά για το πρωτάθλημα, ενώ με τα 18 σε όλες τις διοργανώσεις έκανε την καλύτερή του συγκομιδή. Με το χατ τρικ έγινε ο πρώτος της Γιουνάιτεντ από το 2013 και την αποχώρηση του Σερ Αλεξ που πετυχαίνει κάτι ανάλογο.

2013 - Anthony Martial is the first Manchester United player to score a @premierleague hat-trick since Sir Alex Ferguson retired in 2013; since the 2013-14 season, 21 different clubs have seen a player score a hat-trick in the competition before Martial's today. Hiatus. pic.twitter.com/NyNFaPuU8H

— OptaJoe (@OptaJoe) June 24, 2020