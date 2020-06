Πεπ Γκουαρδιόλα: «Είμαστε όλοι άνθρωποι, είμαστε ακριβώς το ίδιο» (vid)

Στην έναρξη του αγώνα της Δευτέρας στο Etihad, πέταξε μαζί με ένα μικρό αεροσκάφος ένα πανό στο οποίο αναγραφόταν το μήνυμα «οι ζωές των λευκών έχουν σημασία, Μπέρνλι».

Η ομάδα καταδίκασε το γεγονός και τόνισε πως ουδεμία σχέση έχει με αυτό και πως όσοι το σκέφτηκαν δεν είναι πλέον ευπρόσδεκτοι από τον σύλλογο.

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα είχε να πει προς τους εκπροσώπους του Τύπου όταν ρωτήθηκε:

«Και ο προπονητής της Μπέρνλι και ο αρχηγός μίλησαν και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Προφανώς και οι ζωές των λευκών μας ενδιαφέρουν και έχουν σημασία, όμως το ίδιο συμβαίνει και με τους μαύρους. Όλοι είμαστε άνθρωποι. Όλοι. Είμαστε το ίδιο.

Έχω ταξιδέψει πολύ στη ζωή μου, έχω ζήσει σε πολλές χώρες και όλοι μας είμαστε το ίδιο. Ακριβώς το ίδιο. Με τους ίδιους φόβους, τις ίδιες χαρές, τα ίδια θετικά και τα ίδια αρνητικά στοιχεία. Δεν μας διαχωρίζει το χρώμα του δέρματος σε αυτά. Προφανώς και οι ζωές των λευκών έχουν σημασία αλλά το ίδιο συμβαίνει και για τους μαύρους».

