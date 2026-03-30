Ύστερα από σχετικό poll που διεξήχθη με πάνω από οκτώ χιλιάδες φιλάθλους της Premier League, περίπου το 75% ψήφισε την κατάργηση του VAR!

Η είσοδος της τεχνολογίας στον κόσμο του ποδοσφαίρου εξακολουθεί να διχάζει τη φίλαθλη κοινότητα, παρόλο που το VAR πλέον έχει εγκατασταθεί για τα καλά στα γήπεδα τα τελευταία επτά χρόνια. Πολλοί θα πίστευαν ότι ο χρόνος και η δύναμη της συνήθειας θα επέτρεpαν στο VAR να κερδίσει προοδευτικά την εύνοια του κόσμου, όμως τα αποτελέσματα ενός πρόσφατου poll γύρω από την Premier League καταδεικνύουν τη δυσπιστία που επικρατεί ακόμα προς την τεχνολογία.

Σύμφωνα άλλωστε με έρευνα της Ένωσης Φιλάθλων Ποδοσφαίρου (FSA) στην οποία πήραν μέρος πάνω από οκτώ χιλιάδες οπαδοί, το 76% ζήτησε την κατάργηση του VAR από την Premier League, ενώ πάνω από το 70% αμφισβητεί ανοικτά πως βελτίωσε τη διαιτησία στην Αγγλία.

Αντιλήψεις που έρχονται κόντρα σε όσα υποστηρίζει η διοργανώτρια αρχή του αγγλικού πρωταθλήματος, η οποία επιμένει πως τα επίπεδα ορθής διαιτησίας έχουν παρουσιάσει αισθητή ανάκαμψη χάρη στις τεχνολογικές παρεμβάσεις. Το θέμα της ορθότητας των αποφάσεων ωστόσο δεν είναι το μοναδικό που απασχολεί τον κόσμο.

Η έρευνα άλλωστε συνεχίζει πως σχεδόν ολόκληρη η φίλαθλη κοινότητα θεωρεί πως το VAR μειώνει τη χαρά του παιχνιδιού με ποσοστά που άγγιξαν το 97%, ενώ το 90% πιστεύει πως ευτέλισε την εμπειρία στο γήπεδο. «Οι φίλαθλοι ενοχλούνται από τις καθυστερήσεις και τη διακοπή της ροής του παιχνιδιού. Το ποδόσφαιρο χάνει κάτι από την ψυχή του», δήλωσε σχετικά ο Τόμας Κόνκανον, διευθυντής του δικτύου Premier League στην FSA.

Σε παρόμοια υψηλά ποσοστά κυμαίνεται και η αντίληψη πως το VAR καθιστά χειρότερη την εμπειρία και για τον τηλεθεατή, με ποσοστά που φτάνουν το 94%! Ακόμα κι έτσι βέβαια, η θεωρία των συλλόγων δεν φαίνεται να συνάδει με εκείνη των οπαδών τους. Όταν άλλωστε οι ομάδες της Premier League κλήθηκαν να δώσουν την ψήφο τους για τη διατήρηση ή την κατάργηση του VAR πίσω στο 2024, οι 19 εκ των 20 συμμετεχόντων τάχθηκαν υπέρ του, με εξαίρεση τη Γουλβς.