Μάντσεστερ Σίτι – Μπέρνλι: Οργή για αεροπλάνο με ρατσιστικό πανό που πέταξε πάνω από το γήπεδο! (pic & vid)

Ο ρατσισμός, όπως και η βλακεία, είναι αθάνατα. Προς επίρρωση αυτού, η πολύ κακόγουστη ιδέα ενός οπαδού της Μπέρνλι (με βάση το «Burnley» στο φινάλε του μηνύματος) που ναύλωσε αεροπλάνο για να πετάξει πάνω από το γήπεδο, στην διάρκεια του αγώνα της ομάδας του με την Μάντσεστερ Σίτι.

Το αεροπλάνο μετέφερε ένα πανό που έγραφε «White lives matters» (ήτοι «Οι ζωές των λευκών έχουν σημασία») ως... απάντηση στο «Black lives matters» («Οι ζωές των μαύρων έχουν σημασία»), σύνθημα που κυριαρχεί στον κόσμο μετά την δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ από αστυνομικό.

Η συγκεκριμένη έμπνευση, βεβαίως, δεν πέρασε απαρατήρητη από το Διαδίκτυο, το οποίο κατακλύστηκε από μηνύματα οργής για το προκλητικό πανό.

Plane flying over the City - Burnley match at Etihad displaying "White Lives Matter Burnley".

The UK isn't racist by the way.. pic.twitter.com/nD6nTNd71I

— Captain Pakistan (@sirattweets_) June 22, 2020