O Πολ Πογκμπά επέστρεψε και έβγαλε... μαγική πάσα (pics & vid)

Ο Γάλλος μέσος των «κόκκινων διαβόλων» συνέβαλε τα μέγιστα, ώστε η ομάδα του να πάρει τον βαθμό της ισοπαλίας από την Τότεναμ. Ο Πογκμπά, ο οποίος πέρασε ως αλλαγή στο ματς και αγωνίστηκε για περίπου 30 λεπτά, συγκέντρωσε τα βλέμματα όλων για την μεγαλειώδη εμφάνιση του και την επιστροφή του στις αγωνιστικές υποχρεώσεις, μετά τον τραυματισμό που τον ταλαιπώρησε.

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης ο 27χρονος άσος της Γιουνάιτεντ έβγαλε μία... μαγική πάσα στον συμπαίκτη του Ράσφορντ, ο οποίος βρισκόταν στην άλλη πλευρά του γηπέδου. Αφού κοντρόλαρε την μπάλα με το στήθος στη συνέχεια χωρίς να το σκεφτεί άλλαξε παιχνίδι και βρήκε με απίστευτο τρόπο, τον νεαρό επιθετικό.

Βέβαια, στο τέλος της φάσης, ο Ράσφορντ δεν κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα...

In 34 minutes, Paul Pogba had a 100% long pass accuracy, 94% short pass accuracy, recovered the ball 4 times, completed 2/2 take-ons, won a penalty and hit one of the passes of the season. He’s back. pic.twitter.com/OdHNlgf7V3

That pass from Pogba is outrageous. To hit that on the half volley perfectly in stride. Gets criticized week in, week out, but my word he is so gifted.

Amazing to watch.

— EiF (@EiFSoccer) June 19, 2020