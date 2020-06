Λειψία σε Τσέλσι: «Να μας προσέχετε τον Τίμο, θα σας βλέπουμε»! (pic)

Οι «ταύροι» αποδέχθηκαν την προσφορά των 47,5 εκατομμυρίων λιρών από τους «μπλε» για να παραχωρήσουν τον Γερμανό επιθετικό το φετινό καλοκαίρι με την ολοκλήρωση της Bundesliga.

Η Τσέλσι τον υποδέχεται αν και απομένουν τα τυπικά των εξετάσεων και της υπογραφής του συμβολαίου, εκκρεμότητες που θα διευθετηθούν το προσεχές διάστημα.

Στο βίντεο που δημοσίευσε στα social media η Τσέλσι με το μήνυμα του παίκτη προς τους οπαδούς της νέας του ομάδας, απάντησε ο διαχειριστής της σελίδας της Λειψίας, γράφοντας:

«Να μας τον προσέχετε! Θα παρακολουθούμε τον Τίμο και τα νεαρά “όπλα” του Σούπερ Φρανκ τη νέα σεζόν»!

Take care of him for us! We'll be rooting for Timo and Super Frank's young guns next season

— RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) June 18, 2020