Στο πρώτο ματς μετά την απομάκρυνση του Λίαμ Ροσένιορ, η Τσέλσι νίκησε 1-0 τη Λιντς και πέρασε στον τελικό του FA Cup, όπου περιμένει η Μάντσεστερ Σίτι.

Η Τσέλσι άφησε πίσω της το σερί ηττών που έφερε και την απομάκρυνση του Λίαμ Ροσένιορ και με τον Κάλουμ ΜακΦάρλαν στον πάγκο, επικράτησε 1-0 της Λιντς στο Γουέμπλεϊ, εξασφαλίζοντας έτσι την πρόκριση στον τελικό του FA Cup. Εκεί, περιμένει στις 16 Μαΐου η Μάντσεστερ Σίτι.

Ανώτεροι στο πρώτο ημίχρονο οι Λονδρέζοι, που μετουσίωσαν την υπεροχή τους με γκολ, καθώς στο 23ο λεπτό, ο Φερνάντες έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με κεφαλιά μετά από μπαλιά του Νέτο. Το 1-0 ήταν το σκορ στην ανάπαυλα, με το δεύτερο μέρος να ξεκινά με μία μεγάλη ευκαιρία για κάθε ομάδα στα πρώτα λεπτά.

Τα Παγώνια έψαξαν στη συνέχεια την ισοφάριση όμως ο Σάντσεθ ήταν απροσπέλαστος, με το σκορ να μην αλλάζει μέχρι το φινάλε και τους Μπλε να παίρνουν την πρόκριση για τον μεγάλο τελικό για πρώτη φορά μετά από μία τετραετία, ψάχνοντας την ένατη κατάκτηση και πρώτη μετά από οκτώ χρόνια.