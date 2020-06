Ο Γερμανός επιθετικός θα γίνει κάτοικος αγγλικής πρωτεύουσας από το φετινό καλοκαίρι και για τα επόμενα χρόνια!

Η μεγάλη μεταγραφή έχει πλέον ολοκληρωθεί από τη στιγμή που επισημοποιήθηκε το deal ανάμεσα στις δύο ομάδες έναντι των 47,5 εκατομμυρίων λιρών, αφού ο παίκτης τα έχει βρει σε όλα με τους «μπλε».

Μάλιστα, αρνήθηκε να παραμείνει στη Λειψία μέχρι και τον Αύγουστο για να παίξει στη συνέχεια του Champions League και έδειξε πως ήθελε πολύ να ενσωματωθεί άμεσα στη νέα του ομάδα.

Ο Βέρνερ έπειτα από την καταπληκτική αγωνιστική περίοδο που κατέγραψε με τους «ταύρους» του Γιούλιαν Νάγκελσμαν θα βοηθήσει την επιθετική γραμμή της Τσέλσι του Φρανκ Λάμπαρντ και ίσως να έχει συμπαίκτη και τον Κάι Χάβερτς για την απόκτηση του οποίου από τη Μπάγερ Λεβερκούζεν γίνεται προσπάθεια...

We have some @TimoWerner news for you!

Official: @TimoWerner will join @ChelseaFC at the end of the season

We would like to wish him the very best of luck in West London, and are sure that he'll keep the blue flag flying high over the capital! #OneStepBeyond #Werner pic.twitter.com/CP2G7k7K0O

— RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) June 18, 2020