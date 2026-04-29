Ποινή-μαμούθ για τον Μιχαΐλο Μούντρικ! Η FA απέκλεισε τον Ουκρανό από το άθλημα για τέσσερα χρόνια, για χρήση ντόπινγκ.

Ο 25χρονος παίκτης είχε βρεθεί θετικός σε στo meldonium, το οποίο πρόκειται για φάρμακο κατά της ισχαιμίας και δεν έχει εγκριθεί για χρήση από τον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων των Ηνωμένων Πολιτειών (FDA), ωστόσο συνταγογραφείται σε ορισμένες περιοχές της Ανατολικής Ευρώπης.

Σύμφωνα με τον USADA (Αντιντόπινγκ Οργανισμός των Ηνωμένων Πολιτειών), χρησιμοποιείται κλινικά για τη θεραπεία ασθενών με καρδιακά προβλήματα, όπως μειωμένη ροή αίματος προς την καρδιά και στηθάγχη. Στους αθλητές, μπορεί να βοηθήσει στην αντοχή και στην ικανότητα ανάκαμψης μετά από άσκηση.

Η FA του επέβαλε μάλιστα τη χείριστη ποινή που προβλέπεται για την εν λόγω παραβίαση, με τον παίκτη να έχει κάνει ήδη προσφυγή στο CAS.

Υπενθυμίζουμε πως ο Ουκρανός αθλητής είχε αποκτηθεί από την Τσέλσι το 2023, έναντι 100 εκατ. ευρώ μαζί με τα bonus, καθώς οι εμφανίσεις του με τη Σαχτάρ είχαν προκαλέσει ιδιαίτερη αίσθηση.