Σύμφωνα με αγγλική πηγή, η Τσέλσι θα προχωρήσει σε διακανονισμό με τον Λίαμ Ροσένιορ, ο οποίος θα λάβει αρκετά λιγότερα χρήματα από τα προβλεπόμενα.

Το... σίριαλ με τον Ροσένιορ συνεχίζεται στην Τσέλσι! Ο σύλλογος του Λονδίνου θα μπει σε διακανονισμό με τον Άγγλο προπονητή και δε θα καταβάλλει ολόκληρο το ποσό της αποζημίωσης που προβλεπόταν.

Τι και αν το συμβόλαιο του έληγε το 2032, η τραγική πορεία της ομάδας έφερε και το τέλος του από τον σύλλογο. Η Τσέλσι έφτασε τις πέντε διαδοχικές ήττες σε επίπεδο πρωταθλήματος, δίχως να έχει βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα και είδε το Champions League να απομακρύνεται αρκετά. Οι διοικούντες τον σύλλογο επιθυμούν να «ξυπνήσουν» την ομάδα και ελπίζουν πως θα τα καταφέρουν με αυτό το... σοκ της απόλυσης.

Σύμφωνα με το BBC Sports, εάν η Τσέλσι προχωρούσε στην αποπληρωμή ολόκληρου του ποσού στον 41χρονο τεχνικό, εκείνος θα έβλεπε στα... ταμεία του ένα ποσό που θα προσέγγιζε τις 24 εκατ. λίρες.

Κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να συμβεί, με τους Μπλε να σκοπεύουν να προχωρήσουν σε διακανονισμό με τον -πρώην- πλέον τεχνικό τους, με το ακριβές ποσό της ρύθμισης να μην είναι ακόμη γνωστό.