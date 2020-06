Η Premier League επιστρέφει έπειτα από ένα τρίμηνο, οι «πολίτες» υποδέχονται την Άρσεναλ με στόχο να ξεκινήσουν με νίκη, αφού σε περίπτωση ήττας δικής τους μπορεί η Λίβερπουλ το βράδυ της Κυριακής να εξασφαλίσει και μαθηματικά τον τίτλο.

Στο Etihad έπεσε κεραυνός το απόγευμα της Τρίτης, με την Μάντσεστερ Σίτι να εντοπίζει τη φωτογραφία από έναν οπαδό και να γράφει: «Δεν είναι κάτι, είναι απλά η επιστροφή του Ντε Μπρόινε»!

That’s just the return of Kevin De Bruyne - nothing to see here! https://t.co/aJWq4BmnsX

— Manchester City (@ManCity) June 16, 2020