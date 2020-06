«Κράζει» τον Κλοπ η Σριούσμπερι: «Κατέστρεψε μια σπουδαία στιγμή μας» (pic & vid)

Δύσκολα θα μπορούσε να προβλέψει ο Γιούργκεν Κλοπ τον αντίκτυπο που θα είχε η κίνησή του να κατεβάσει τα «δεύτερα» σε ένα ματς Κυπέλλου με ομάδα της γ' κατηγορίας.

Ο Γερμανός τεχνικός, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τα πολλά μαζεμένα παιχνίδια στην Αγγλία, είχε αφήσει σκόπιμα τα αστέρια της πρώτης ομάδας εκτός από τον επαναληπτικό με τη Σριούσμπερι στις αρχές Φεβρουαρίου (1-0, 2-2 το πρώτο ματς) κι αυτό δεν έκατσε καλά στους ανθρώπους του κλαμπ της League One.

Ο πρόεδρός της, μάλιστα, Μπράιαν Κάλντγουελ, αν και καθυστερημένα πέρασε στην αντεπίθεση κατά του προπονητή των Reds, κατηγορώντας τον για την κίνησή του, με την οποία όπως λέει κατέστρεψε μια πολύτιμη περίσταση για τον σύλλογο:

«Ο προπονητής της Λίβερπουλ, Γιούργκεν Κλοπ κατέστρεψε μια στιγμή που θα ήταν υπέροχη για τον σύλλογό μας, κάνοντας δημόσιες τοποθετήσεις ότι εκείνος και οι παίκτες της πρώτης ομάδας δεν θα δώσουν το παρόν στον επαναληπτικό του «Άνφιλντ». Και μ' αυτό τον τρόπο ουσιαστικά χάλασε μια σπουδαία περίσταση όχι μόνο οικονομικά, αλλά και για τους οπαδούς μας καθώς και ένα τεράστιο επίτευγμα για τους ποδοσφαιριστές μας», δήλωσε θυμωμένος ο ισχυρός άνδρας της Σριούσμπερι.

Jurgen Klopp has made Shrewsbury Town VERY angry

Chairman Brian Caldwell says Klopp 'ruined' their FA Cup replay by fielding a weakened Liverpool team

He went on to say that he's 'convinced' Liverpool broke the rules pic.twitter.com/CksX9jhUpG

— Goal (@goal) June 10, 2020