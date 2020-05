Κάραγκερ: «Σιχάθηκα όσους τσακώνονται για το Last Dance»! (vid)

bwin - Ντόρτμουντ - Μπάγερν με μεγάλες αποδόσεις και δεκάδες ειδικά στοιχήματα! (21+)

Ο άλλοτε αμυντικός της Λίβερπουλ τόνισε πως το Last Dance ήταν ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να συμβεί από άποψη ενασχόλησης εν μέσω lockdown και απόρησε μ' εκείνους που βρήκαν μια παραπάνω αφορμή για να τσακωθούν με τις διαφορετικές τους απόψεις.

«Είναι ό,τι καλύτερο είδα στην καραντίνα, είδα όμως και κόσμο να τσακώνεται για τον χαρακτήρα του Μάικλ Τζόρνταν γιατί άλλοι τον λατρεύουν κι άλλοι είναι πολέμιοί του. Σιχάθηκα τον κόσμο που γκρίνιαξε για το ντοκιμαντέρ, απλά απολαύστε το, έχουμε lockdown δεν έχουμε τίποτα άλλο να κάνουμε, απλά χαρείτε το» ήταν τα λόγια του Τζέιμι Κάραγκερ!

"I'm sick of people moaning about this documentary everyone loves it we're in lockdown we've got nothing to do just enjoy it" @Carra23 is not happy with people having a go about #TheLastDance#SkyFootballShow pic.twitter.com/wdapjTHYuj

— Football Daily (@footballdaily) May 26, 2020