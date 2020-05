Γκάρεθ Μπέιλ: Όταν η Τότεναμ τον έκανε δικό της και... εκτοξεύθηκε (vids)

Ο Ουαλός νυν αστέρας της Ρεάλ Μαδρίτης που πλέον ενδιαφέρεται περισσότερο για τα χρήματα και την εύκολη ζωή κι όχι για το επίπεδο του ποδοσφαίρου στο οποίο θα αγωνίζεται και την προσπάθεια να διατηρηθεί ανάμεσα στους κορυφαίους, είχε ολοκληρώσει τη μετακίνησή του από τη Σαουθάμπτον στα «σπιρούνια» πριν από 13 χρόνια.

Όταν έφυγε το 2013, έχοντας... πλησιάσει στο ταβάνι του και όντας στα καλύτερα ποδοσφαιρικά του χρόνια, είχε πετύχει 56 γκολ και είχε μετρήσει 58 ασίστ σε 203 εμφανίσεις με τη φανέλα του λονδρέζικου κλαμπ, ανεβάζοντας κατακόρυφα το επίπεδο της ομάδας με τη δική του απίθανη εξέλιξη...

Θυμηθείτε τα καλά χρόνια του Μπέιλ στην Τότεναμ:

#OnThisDay in 2007, Tottenham Hotspur completed the signing of Gareth Bale:

Appearances: 203

Goals: 56

Assists: 58

“Tottenham will always have a special place within my heart. You also never know, I could come back one day.”#THFC #COYSpic.twitter.com/Be3Zd10L7S

