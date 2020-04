Πρώτη μέρα στον στρατό για τον Σον (pics)

Σούπερ προσφορά* στα Virtual Sports | *Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

Ο Σον θα επιστρέψει στο Λονδίνο μετά την ολοκλήρωση της στρατιωτικής του θητείας τον Μάιο καθώς σήμερα ξεκίνησε την τριών εβδομάδων θητεία του στο στρατό της χώρας του.

Η εκπαίδευση για τον Σον δεν θα είναι τόσο εύκολη καθώς θα εκτεθεί σε δακρυγόνα, θα πραγματοποιήσει μακρινές πεζοπορίες και θα εκπαιδευτεί πώς να πυροβολεί με όπλα κατά τη διάρκεια της θητείας του, στο νησί Τζεζού-ντο.

Μάλιστα, σήμερα ήταν η πρώτη ημέρα του επιθετικού της Τότεναμ στο στρατόπεδο.

Ο Σον θέλει μόνο να τελειώσει τη βασική του προπόνηση και να πραγματοποιήσει περίπου 500 ώρες υπηρεσίας, ώστε να απαλλαχθεί από τα στρατιωτικά του καθήκοντα.

