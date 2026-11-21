Μετά τη σφαλιάρα από την ουραγό Σάντερλαντ, η Τσέλσι είδε τη Λιντς να στήνει πάρτι με τεσσάρα στο Λονδίνο (1-4) και να πλησιάζει την πρώτη πεντάδα. Ανεβαίνει η Τότεναμ, σε επικίνδυνη θέση η Φόρεστ.

Το πηλίκο... μηδέν για την Τσέλσι, η οποία καλείται να μαζέψει τα κομμάτι της μετά από ακόμα μια γερή σφαλιάρα στο πρωτάθλημα. Δεν έφτανε άλλωστε το στραβοπάτημα απέναντι στην ουραγό Σάντερλαντ, ακολούθησε αμέσως μετά τη διακοπή και το βαρύ κι ασήκωτο 4-1 με ανατροπή από τη Λιντς μπροστά στο κοινό της. Ένα αποτέλεσμα που απομάκρυνε τους Μπλε από την πρώτη πεντάδα και έφερε τα Παγώνια στο -1 από την ζώνη του Champions League.

Ο αγώνας, πάντως ξεκίνησε με ιδανικό τρόπο για την Τσέλσι, η οποία προηγήθηκε στο σκορ στο 25΄με σκόρερ τον Εμέγκα. Τρία λεπτά, αργότερα, ωστόσο ο Οκάφορ έφερε το ματς στα ίσα για να διαμορφώσει την ισορροπία του ημιχρόνου, η οποία έσπασε οριστικά μετά την ανάπαυλα. Τα Παγώνια επέστρεψαν με φούρια στον αγωνιστικό χώρο και απέκτησαν ισχυρό προβάδισμα εντός μόλις έξι λεπτών.

Αρχικά στο 53΄ο Κάλβερτ-Λιούιν έφερε τούμπα το ματς από το σημείο του πέναλτι, προτού ακολουθήσει νέο γκολ από τον Οκάφορ για το 3-1. Τον θρίαμβο υπέγραψε στο 90΄+1΄ο Άααρονσον για το τελικό 4-1, σε μια ήττα που αναμενόμενα μπορεί να βυθίσει όλο και περισσότερο την ομάδα του Αλόνσο στην εσωστρέφεια.

Συνεχίζει την ανάβαση η Τότεναμ

Ανορθογραφία ήταν και πάει η ήττα της προηγούμενης αγωνιστικής για την Τότεναμ, η οποία επέστρεψε άμεσα στον ίσιο δρόμο. Η ομάδα του Ντε Τσέρμπι λύγισε με 2-0 την Ίπσουιτς κι έφτασε τις τέσσερις νίκες στα πέντε τελευταία ματς στην Premier League, σε μια επίδοση που την έχει ανεβάσει στην 9η θέση. Το σκορ άνοιξε στο 15΄ο Γουίλιαμς-Μπάρετ, ο οποίος μπήκε στη φάση στην περιοχή και σκόραρε με το... μπούτι για το 1-0. Στο 51΄ακολούθησε ακόμα ένα τέρμα από τον Σολάνκε για το 2-0 που χάρισε το τρίποντο στους Λονδρέζους.

Ασταμάτητη η Μπόρνμουθ

Την πέμπτη συνεχόμενη νίκη της πανηγύρισε στην Premier League η Μπόρνμουθ, που επιβλήθηκε 2-0 εντός έδρας της Νότιγχαμ Φόρεστ και ανέβηκε στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας. Το ματς κρίθηκε από το πρώτο ημίχρονο, με τον Εβανίλσον να ανοίγει το σκορ με ωραίο τελείωμα μετά από κεφαλιά του Χιλ στο 19'. Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων πριν την ανάπαυλα ήρθε και το δεύτερο γκολ για τα Κεράσια, με τον Κλάιφερτ να σκοράρει από κοντά μετά την μπαλιά του Τάβερνιερ και να σφραγίζει την ήττα την ομάδας του Όλιβερ Γκλάσνερ, που παρέμεινε στα χαμηλά.

Κόλλησε στο μηδέν η Άστον Βίλα

Τρίτη συνεχόμενη ισοπαλία στο πρωτάθλημα για την Άστον Βίλα, που έμεινε στο 0-0 με τη Σάντερλαντ εντός έδρας. Οι παίκτες του Ουνάι Έμερι ήταν ανώτεροι αλλά δεν κατάφεραν να μετουσιώσουν την υπεροχή τους σε γκολ, με αποτέλεσμα να υποχρεωθούν σε γκέλα από τις Μαυρόγατες, που από την πλευρά τους πήραν έναν σπουδαίο εκτός έδρας βαθμό και έπιασαν τη Νότιγχαμ Φόρεστ στη 17η θέση της βαθμολογίας της Premier League.

Έβγαλε αντίδραση η Κόβεντρι

Η Κόβεντρι επικράτησε με 3-2 της Κρίσταλ Πάλας, παίρνοντας τη νίκη χάρη σε αυτογκόλ στο 85ο λεπτό, παρά το γεγονός ότι οι φιλοξενούμενοι πάλεψαν μέχρι τέλους για τη νίκη. Γεμάτο γκολ ήταν το πρώτο μέρος της αναμέτρησης, με τους γηπεδούχους να ανοίγουν το σκορ μόλις στο 5ο λεπτό, όταν ο Αβονίγι με σουτ από την περιοχή έγραψε το 1-0. Η απάντηση ήταν άμεση από την Πάλας, η οποία στο 13' έκανε το 1-1 με τον Πίνο να παίρνει την πάσα από τον Λάρσεν και να στέλνει τη μπάλα στα δίχτυα. Στο 30', ο Σακαμότο έδωσε εκ νέου το προβάδισμα στην Κόβεντρι, ωστόσο στο 45+1', ο Λάρσεν από κοντά έφερε και πάλι στα ίσα το ματς για το 2-2.

Το δεύτερο μέρος δεν ήταν το ίδιο έντονο, ωστόσο η Πάλας προσπαθούσε να βρει και τρίτο γκολ, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Στο 85΄τα πράγματα έγιναν χειρότερα για τους φιλοξενούμενους, όταν ο ΜακΝίλ έστειλε άθελά του τη μπάλα στην εστία της ομάδας του, δίνοντας τη νίκη στη Κόβεντρι με 3-2, ενώ υπενθυμίζεται, πως η ομάδα του Τόμας Φρανκ, βρίσκεται στην τελευταία θέση του πρωταθλήματος με 7 βαθμούς.