Ο Σούνες, ενημερώθηκε φυσικά για όσα είχε πει ο Πολ Πογκμπά για εκείνον σε podcast της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και για το γεγονός πως δεν τον γνώριζε καν και δεν ήξερε το πρόσωπό του.

Αυτό, προφανώς και αποτέλεσε αφορμή για τον Σκωτσέζο ώστε ν' ασχοληθεί ξανά με τον Γάλλο χαφ των «κόκκινων διαβόλων», για τον οποίο φαίνεται τελικά πως έχει... ιδιαίτερη αδυναμία.

«Ας βγάλουμε τα μετάλλιά μας στο τραπέζι... και έχω μεγάλο τραπέζι» είπε ο Σούνες, γνωρίζοντας πως όσα πέτυχε με τη Λίβερπουλ ξεπερνούν όσα έχει προλάβει να κάνει ο Πογκμπά στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ...

