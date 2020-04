Ο Άγγλος μεσοεπιθετικός των «σπιρουνιών» είναι από τους άτυχους που έχουν γενέθλια αυτούς τους μήνες και λόγω της πανδημίας τα περνούν μοναχικά δίχως αγκαλιές και ευχές από αγαπημένα πρόσωπα.

Ο Ντέλε Άλι, ανήμερα των γενεθλίων του, το Σάββατο, βγήκε για περίπατο στη γειτονιά του, με τον Ζοσέ Μουρίνιο να κάνει το ίδιο και τους δυο τους να συναντιούνται.

Ο Πορτογάλος κόουτς δίχως να τον πλησιάσει και διατηρώντας αρκετά μέτρα απόσταση του ευχήθηκε, οι δυο τους τα είπαν για λίγο και συνέχισαν να εφαρμόζουν το... δικό μας «6».

Tottenham Hotspur head coach Jose Mourinho wished Dele Alli a personal happy birthday after spotting the England midfielder across the road whilst out for a stroll.

The Spurs head coach ensured that he kept to the social distancing guidelines whilst doing so.#THFC #COYS pic.twitter.com/HFgtBykVyx

