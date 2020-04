Ο Γκουαρδιόλα συμφώνησε σε περικοπή του μισθού του (pic)

Ο τεχνικός διευθυντής της Μάντσεστερ Σίτι, Τσίκι Μπεγκιριστάιν, ο Διευθύνων Σύμβουλος Φεράν Σοριάνο και ο Πεπ Γκουαρδιόλα, όπως αναφέρουν οι «Times» θα έχουν περικοπές στους μισθούς τους. Κι αυτό διότι μέρος από αυτά τα χρήματα θα δοθούν στο μη-αγωνιστικό προσωπικό του συλλόγου.

Ο Ισπανός τεχνικός δεν είναι αρνητικός στη συγκεκριμένη πρόταση, ωστόσο τίποτα ακόμα δεν έχει επισημοποιηθεί από τους «πολίτες».

Ο Γκουαρντιόλα τον προηγούμενο μήνα δώρισε 1εκ. ευρώ στο ίδρυμα «Angel Soler Daniel» για την αγορά ιατρικού εξοπλισμού για την καταπολέμηση του κορονοϊού. Ο κόουτς της Σίτι περνάει δύσκολες μέρες μετά και τον θάνατο της μητέρας του, η οποία έχασε την μάχη με τον Covid-19.

