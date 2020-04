Κορονοϊός: Πέθανε η μαμά του Γκουαρδιόλα από τον Covid-19

Η Ισπανία των 135.000 κρουσμάτων από τον κορονοϊό μετράει περισσότερα από 13.000 θύματα. Σε αυτά προστέθηκε πλέον και η μητέρα του Πεπ Γκουαρδιόλα. Η είδηση έγινε γνωστή στο Twitter της Μάντσεστερ Σίτι, το οποίο ενημέρωσε ότι η Ντολόρς Σάλα νικήθηκε από τον Covid-19 και έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών, βυθίζοντας στο πένθος τον διάσημο προπονητή.

The Manchester City family are devastated to report the death today of Pep’s mother Dolors Sala Carrió in Manresa, Barcelona after contracting Corona Virus. She was 82-years-old .

— Manchester City (@ManCity) April 6, 2020