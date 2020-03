Σενάριο επιστροφής Στέρλιγνκ στη Λίβερπουλ (pic)

Ο νεαρός επιθετικός των «πολιτών» έχει εκφράσει μάλιστα πριν λίγες ημέρες την αγάπη που ακόμα έχει για την Λίβερπουλ.

Η Equipe αναφέρει χαρακτηριστικά: «Ακόμη κι αν ο Στέρλινγκ μοιάζει προσκολλημένος στη Μάντσεστερ Σίτι, δεν έχει ξεχάσει τη Λίβερπουλ όπου διαμορφώθηκε ως ποδοσφαιριστής, αλλά κι ως χαρακτήρας. Προφανώς δημιουργήθηκαν δυσκολίες όταν έφυγε, αλλά σήμερα έχει δουλέψει προς αυτήν την κατεύθυνση κι όλα είναι πιθανά».

Μάλιστα, ένα βήμα πιο κοντά στην αποχώρηση του από την Σίτι είναι λόγω ότι ο σύλλογος τιμωρήθηκε με διετή αποκλεισμό από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Από την άλλη οι «Reds» δεν είναι αρνητικοί στην επιστροφή του Ραχίμ Στέρλινγκ, αν κι εφόσον πουληθεί ο Μανέ.

