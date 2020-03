Στέρλινγκ: «Αγαπάω ακόμα την Λίβερπουλ» (vid)

Η μεταγραφή του προκάλεσε έντονη δυσαρέσκεια και εκνευρισμό στους φίλους της Λίβερπουλ. Σε κάθε παιχνίδι που τον αντιμετώπιζαν σαν αντίπαλο άκουγε πολλά από τις εξέδρες.

Πέντε χρόνια μετά ο Ραχίμ Στέρλινγκ αποκάλυψε πως ακόμα βρίσκεται στην καρδιά του η Λίβερπουλ.

Σε ερώτηση που του έγινε σε live μετάδοση στο Instagram, για το αν θα επέστρεφε στους «κόκκινους» ο ίδιος απάντησε: «Μην το πάρετε στραβά, αλλά η Λίβερπουλ θα είναι πάντα στην καρδιά μου. Είναι μία ομάδα που έχει κάνει πολλά για εμένα».

Αρκετά ήταν και τα σχόλια από την πλευρά των οπαδών της Σίτι οι οποίοι δεν βρήκαν το λόγο να παραδεχθεί κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή. Κι αυτό διότι η Λίβερπουλ είναι στην πρώτη θέση με 15 βαθμούς διαφορά.

