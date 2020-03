Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Σίτι «ενώθηκαν» για την καταπολέμηση του κορονοϊού (pic)

Μπορεί να είναι αιώνιοι αντίπαλοι στον αγωνιστικό χώρο, ωστόσο οι δύο σύλλογοι αποφάσισαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους για να καταπολεμήσουν τον κορονοϊό.

Οι δύο ομάδες από το Μάντσεστερ, γνωστοποίησαν την από κοινού δωρεά ύψους 100.000 λιρών σε τράπεζες φαγητού της πόλης.

Το ποσό που θα συγκεντρωθεί θα προσφερθεί στην «Trusell Trust», η οποία έχει αναλάβει την τροφοδοσία συνολικά 1.200 τραπεζών φαγητού στη χώρα.

Οι δύο ομάδες θέλησαν με αυτόν τον τρόπο να συνεισφέρουν κι αυτές με τη σειρά τους στην αντιμετώπιση του Covid-19

