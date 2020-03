Παρά την αλλαγή στην ιδιοκτησία και παρά τις τεράστιες προσπάθειες που κατέβαλαν άπαντες στην ομάδα εντός κι εκτός αγωνιστικού χώρου, δεν επιτεύχθηκε η άνοδος από τη LeagueOne, στην οποία το κλαμπ έπεσε αμέσως μετά τον υποβιβασμό στην Championship.

Στον πρώτο κύκλο του Sunderland 'till I die (για το οποίο μπορείτε να διαβάσετε εδώ το review) τα πάντα πήγαν στράφι όσο κι αν υπήρχε η ελπίδα για άμεση επιστροφή στην Premier League.

Ο δεύτερος κύκλος πραγματεύεται τις μεγάλες δυσκολίες που αντιμετώπισε το κλαμπ στην τρίτη τη τάξει κατηγορία, αποτυγχάνοντας στο φινάλε να πάρει την άνοδο...

Δείτε το τρέιλερ, με τον δεύτερο κύκλο της σειράς να κυκλοφορεί επίσημα την 1η Απρίλη στο Netflix:

Sunderland 'Til I Die season 2 arrives on April 1st. Looking forward to finding out how this one ends… pic.twitter.com/SEBYjgic6c

— Netflix UK & Ireland (@NetflixUK) March 18, 2020