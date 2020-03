Ο Ριτσάρλισον κουρεύτηκε αλά Ρονάλντο και έπεσε το γέλιο της «αρκούδας» (vid)

Αυτό ακριβώς πρέπει να σκέφτηκε ο μεσοεπιθετικός της Εβερτον, Ριτσάρλισον ο οποίος αποφάσισε να κουρευτεί αλά «φαινόμενο».

Ισως είναι ένα από τα πιο περίεργα κουρέματα που έχουμε δει ποτέ. Ο Ρονάλντο το είχε δοκιμάσει στο Μουντιάλ του 2002. Οπως ήταν αναμενόμενο είχε τραβήξει όλα τα βλέμματα πάνω του. Είχε αποκαλύψει τότε πως η περίεργη αυτή κόμμωση του είχε φέρει γούρι.

Κάτι αντίστοιχο έκανε και ο νεαρός άσος της Εβερτον, Ριτσάρλισον και το μοιράστηκε με τους φίλους τους στα social media. Φυσικά, τα πειράγματα και τα αστεία για την συγκεκριμένη κίνηση του Βραζιλιάνου ήταν πολλά.

Everton’s Richarlison is coping just fine during his isolation... pic.twitter.com/PDZQPowqzw

—ODDSbible (@ODDSbible) March 17, 2020