Ο τεχνικός της Μπέρνλι έκανε γνωστό πως την εποχή που ο Πίτερ Κράουτς βρισκόταν στην ομάδα πριν από μερικά χρόνια, έπρεπε να κάνει λίγες μέρες υπομονή μέχρι να έχει παντελόνια... στο νούμερο και το μάκρος του.

Η ιδέα που υπήρξε ήταν να ράψει η υπεύθυνη ρουχισμού δυο παντελόνια μαζί, δηλαδή να ενώσει το κάτω μέρος, προκειμένου να ο υψηλόσωμος φορ να μπορεί να τα φοράει άνετα.

«Στην αρχή μου είπαν να βάλω το παντελόνι και ότι δεν θα καταλάβει κανείς πόσο κοντό ήταν... Κι εγώ έτσι το σκέφτηκα και στη συνέχεια ήταν παντού η φωτογραφία σε όλες τις εφημερίδες» είπε γελώντας ο Κράουτς!

Δείτε το βίντεο:

Amazing story

When @BurnleyOfficial's kit lady attached two pairs of tracksuit bottoms... so they could be long enough for @PeterCrouch's legs!#BOTN pic.twitter.com/vhXxqToMEB

— Amazon Prime Video Sport (@primevideosport) March 17, 2020