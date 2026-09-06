Λίγο πριν κλείσει τα 40 του χρόνια, ο Τζέιμι Βάρντι επιστρέφει στην Αγγλία για χάρη της Μπέρνλι.

Τι κι αν τον Ιανουάριο θα κλείσει τα 40 του χρόνια; Ο Τζέιμι Βάρντι συνεχίζει ακάθεκτος την πορεία του στα γήπεδα, επιστρέφοντας στην Αγγλία για λογαριασμό της Μπέρνλι. Οι Κλάρετς ανακοίνωσαν την απόκτηση του μπαρουτοκαπνισμένου φορ μέχρι το τέλος της σεζόν, με τον θρύλο της Λέστερ να αφήνει την Ιταλία και την Κρεμονέζε μετά από έναν χρόνο.

Ο σύλλογος της Championship θα αποτελέσει τον έκτο σταθμό στην καριέρα του Βάρντι, που πριν τις Αλεπούδες και τους Ιταλούς, είχε παίξει επίσης σε Στόκσμπριτζ Παρκ Στιλς, Χάλιφαξ και Φλίτγουντ.

Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει:

Η Μπέρνλι είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την απόκτηση του έμπειρου επιθετικού Τζέιμι Βάρντι, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο έως το τέλος της τρέχουσας σεζόν.



Ο 39χρονος, ο οποίος την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στη Serie A με την Κρεμονέζε, είναι γνωστός για την εκρηκτική του ταχύτητα, το αποτελεσματικό τελείωμά του και την αστείρευτη διάθεσή του για δουλειά, και θα προσφέρει πολύτιμη εμπειρία στην ομάδα στο Turf Moor.



Ο προπονητής Νίκι Χάγεν εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για την απόκτηση: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι που καλωσορίζουμε τον Τζέιμι στην Μπέρνλι. Η εμπειρία και η ηγετική του παρουσία θα είναι ανεκτίμητες για την ομάδα μας και πιστεύουμε ότι μπορεί να έχει σημαντική συμβολή στη φετινή μας πορεία. Ο Τζέιμι έχει αποδεδειγμένα μια εξαιρετική διαδρομή στο ποδόσφαιρο και ανυπομονούμε να τον δούμε με τη φανέλα της Μπέρνλι».



Ο Βάρντι εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για τη μεταγραφή του στην ομάδα: «Είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι πλέον εδώ, στην Μπέρνλι. Αυτός ο σύλλογος έχει πλούσια ποδοσφαιρική ιστορία και παθιασμένους φιλάθλους, οι οποίοι αξίζουν μια ομάδα που να εκπροσωπεί τους ίδιους και την πόλη τους. Ανυπομονώ να μπω στον αγωνιστικό χώρο και να βοηθήσω την ομάδα να κινηθεί προς τη σωστή κατεύθυνση».