Τότεναμ και Έβερτον πήραν εύκολες προκρίσεις στον τρίτο γύρο του League Cup νικώντας Τσάρλτον (5-1) και Πρέστον (4-0) αντίστοιχα.

Δίχως να δυσκολευτούν ιδιαίτερα, Τότεναμ και Έβερτον πέρασαν στον τρίτο γύρο του League Cup. Οι Λονδρέζοι δεν αντιμετώπισαν κανένα πρόβλημα απέναντι στην Τσάρλτον, την οποία και διέλυσαν με 5-1 χάρη σε τέρματα που σημείωσαν οι Μουρ (41'), Σολάνκε (45'), Ντάνσο (67'), Σαβίνιο (82') και Ντέιβις (85'). Για την Αθλέτικ, το γκολ της τιμής πέτυχε στο 87' ο Τζόουνς.

Τα δε Ζαχαρωτά, επικράτησαν 4-0 εκτός έδρας της Πρέστον έχοντας μεγάλο πρωταγωνιστή τον Μπάρι που έκανε χατ τρικ (25', 59', 70'), με τον Τζόνσον (72') να βρίσκει και αυτός δίχτυα.

Πιο δύσκολα τα βρήκε η Νιούκαστλ, που ωστόσο νίκησε εντέλει 3-2 (38' Τουρέ, 48', 81' Μπαρνς – 19', 77' πέν. Πράις) τη Γουέστ Μπρομ εντός έδρας. Τέλος, θύμα έκπληξης έπεσε η Μπέρνλι, που μετά το εκτός έδρας 0-0 με την Μπράντφορντ, ηττήθηκε 4-2 στα πέναλτι.