League Cup: Άνετες προκρίσεις για Τότεναμ και Έβερτον
Δίχως να δυσκολευτούν ιδιαίτερα, Τότεναμ και Έβερτον πέρασαν στον τρίτο γύρο του League Cup. Οι Λονδρέζοι δεν αντιμετώπισαν κανένα πρόβλημα απέναντι στην Τσάρλτον, την οποία και διέλυσαν με 5-1 χάρη σε τέρματα που σημείωσαν οι Μουρ (41'), Σολάνκε (45'), Ντάνσο (67'), Σαβίνιο (82') και Ντέιβις (85'). Για την Αθλέτικ, το γκολ της τιμής πέτυχε στο 87' ο Τζόουνς.
Τα δε Ζαχαρωτά, επικράτησαν 4-0 εκτός έδρας της Πρέστον έχοντας μεγάλο πρωταγωνιστή τον Μπάρι που έκανε χατ τρικ (25', 59', 70'), με τον Τζόνσον (72') να βρίσκει και αυτός δίχτυα.
Πιο δύσκολα τα βρήκε η Νιούκαστλ, που ωστόσο νίκησε εντέλει 3-2 (38' Τουρέ, 48', 81' Μπαρνς – 19', 77' πέν. Πράις) τη Γουέστ Μπρομ εντός έδρας. Τέλος, θύμα έκπληξης έπεσε η Μπέρνλι, που μετά το εκτός έδρας 0-0 με την Μπράντφορντ, ηττήθηκε 4-2 στα πέναλτι.
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