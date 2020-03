Ο Μίλνερ το τερμάτισε: Χωρίζει το τσάι σε κουτιά για να περάσει η ώρα του (vid)

Ο αρχηγός της Λίβερπουλ , Τζέιμς Μίλνερ φαίνεται πως... εμπνεύστηκε από τον χορό του συμπαίκτη του , Τσαμπερλέιν αποφασίζοντας να αναρτήσει κι αυτός στα social media ένα βίντεο το οποίο μέχρι στιγμής έχει κάνει το γύρο του κόσμου.

Ο μέσος των «Reds» έχει αρκετό χρόνο πλέον στο σπίτι του, λόγω κορονοϊού και προσπαθεί με κάποιον τρόπο να τον αξιοποιήσει.

Ετσι αποφάσισε να τακτοποιήσει σε κουτιά τα διαφορετικά είδη τσαγιού που διαθέτει. Ενας διαφορετικός τρόπος ψυχαγωγίας για τον έμπειρο ποδοσφαιριστή της Λίβερπουλ.

Hey @Alex_OxChambo Barrels of laughs here in the Milner household as well - rationing the tea bags for the week #crazydays#somuchtogetonwith#notgotthemovestocompete pic.twitter.com/WLDAJjyHOc

— James Milner (@JamesMilner) March 15, 2020