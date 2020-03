Κορονοϊός: Σε καραντίνα ο Μόγιες λόγω Αρτέτα

Η θετική διάγνωση του Μικέλ Αρτέτα στον ιό Covid-19 θορύβησε τις ομάδες της Premier League, για να απομονωθεί όποιος τυχόν ήρθε σε επαφή με τον Ισπανό τις προηγούμενες ημέρες.

Ένας από αυτούς είναι σίγουρα ο Ντέιβιντ Μόγιες. Ο προπονητής της Γουέστ Χαμ αντάλλαξε χειραψία με τον άλλοτε παίκτη του στην Έβερτον πριν από την έναρξη του ματς με την Άρσεναλ την περασμένη Κυριακή (1-0) κι έτσι αποφασίστηκε να τεθεί σε καραντίνα για προληπτικούς λόγους.

West Ham manager David Moyes is in self-isolation as a precautionary measure after coming into direct contact with Mikel Arteta on Saturday.

— Sky Sports (@SkySports) March 13, 2020