Ο Μαρσιάλ ήταν εκείνος που άνοιξε το σκορ απέναντι στη Σίτι το απόγευμα της Κυριακής και ο Πορτογάλος χαφ πρόσθεσε στο ενεργητικό του ακόμα μια σπουδαία εμφάνιση και κυρίαρχη εικόνα στο χώρο του κέντρου.

Οι δυο τους όταν βρέθηκαν στον πάγκο δεν σταμάτησαν λεπτό να κουβεντιάζουν, ενώ, έδωσαν και μια δυνατή αγκαλιά στους πανηγυρισμούς για το γκολ του ΜακΤόμινεϊ όταν και διαμορφώθηκε το τελικό 2-0 στις καθυστερήσεις.

