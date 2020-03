Μαρσιάλ: Μετά τον Κριστιάνο Ρονάλντο, μόνο αυτός! (pic)

Μετά τη σεζόν 2006-2007, ουδείς άλλος παίκτης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είχε καταφέρει να σκοράρει και στα δύο ντέρμπι του Μάντσεστερ σε μια χρονιά.

Ε, μετά τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο Αντονί Μαρσιάλ έφτασε σ' αυτό το επίτευγμα!, μιας και ήταν αυτός που άνοιξε το σκορ απέναντι στους «πολίτες» στη νίκη με 2-0.

Θυμίζουμε πως στον πρώτο γύρο η Γιουνάιτεντ είχε επικρατήσει με 2-1 στο «Etihad Stadium», με τον 24χρονο να κάνει το 0-2.

Anthony Martial is the first Man Utd player to score in both PL Manchester derbies in the same season since Cristiano Ronaldo in 06/07 pic.twitter.com/8RVmrUSmdh

