Tσέλσι: Έχασε και τα 5 εντός έδρας ματς που δέχθηκε γκολ πρώτη (pic)

Η ιστορία επαναλαμβάνεται για την Τσέλσι, αφού έχασε και από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Οι Μπλε έχουν χάσει και τα 5 εντός έδρας ματς στα οποία δέχθηκαν πρώτοι γκολ.

Οι άλλοι δύο ομάδες που έχουν πάθει το ίδιο στην Premier League είναι οι Νόριτς και Γουέστ Χαμ.

5 - Chelsea have lost all five of their home league games when conceding the first goal this season; only two other sides have failed to recover a single point at home when conceding first in the Premier League this season (Norwich and West Ham). Worry. #CHEMUN pic.twitter.com/tKKEXEgF9j

