Ένα hashtag στα social media από την ημέρα της ανακοίνωσης της συνεργασίας της Λίβερπουλ με τη Nike έχει πάρει διαστάσεις, έχει προκαλέσει ντόρο, σε άλλους ενθουσιασμό, σε άλλους προβληματισμό, αλλά όσο πλησιάζει το καλοκαίρι τόσο θα γίνεται πιο έντονο ως σενάριο...

Το #mbappe2020 κυκλοφορεί κατά κόρον στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης από την πρώτη στιγμή που οι «κόκκινοι» γνωστοποίησαν ότι διευθετήθηκε δικαστικά το ζήτημα για την εταιρεία που θα προμηθεύει το κλαμπ με τον αγωνιστικό εξοπλισμό και πως από την επόμενη σεζόν η Nike θα είναι εκείνη που θα ντύνει τους Πρωταθλητές Ευρώπης του 2019 και οσονούπω Πρωταθλητές Αγγλίας για πρώτη φορά έπειτα από 30 χρόνια.

Η Nike, έχει τον Κίλιαν Μπαπέ στη... χρυσή συλλογή των παικτών με τους οποίους έχει υπογράψει συμβόλαιο, η Παρί Σεν Ζερμέν την έχει χορηγό – έχοντας συνάψει απίθανη συνεργασία και πρωτοποριακή στο ποδόσφαιρο με την Jordan – και το deal της εταιρείας με τον σύλλογο του Μέρσεϊσαϊντ, έφερε το #Mbappe2020.

Πόσο μπορεί μια εταιρεία ένδυσης να επηρεάσει μια μεταγραφή;

Χρησιμοποιώντας τις δηλώσεις του ρεπόρτερ της ομάδας του λιμανιού από την Liverpool Echo, Πολ Γκορστ, πρυτανεύει η λογική. «Δεν θεωρώ ότι είναι τόσο απλό όσο μπορεί να πιστεύει ο κόσμος. Η Nike δεν θα έχει ξαφνικά λόγο σε μια μεταγραφή επειδή μόνο και μόνο αποφάσισε να ντύσει τη Λίβερπουλ και θα συνεργαστούν από το καλοκαίρι. Υπάρχει μια αρκετά μεγάλη δόση υπερβολής σε αυτό το πράγμα» ήταν η αναφορά του. Και σε αυτή την περίπτωση, ωστόσο, υπάρχει ένα μεγάλο... ναι μεν, αλλά.

Τα ποσά που πέφτουν στο τραπέζι για τέτοια deal τόσο μεγάλων χορηγών με κλαμ του μεγέθους της Λίβερπουλ μπορούν να περιλαμβάνουν δικλείδες που να μην γνωρίζει κανείς τη βαρύτητα και τη σημασία που θα έχουν σε μελλοντικές επιχειρήσεις μεταγραφών και παικτών που ήδη βρίσκονται στα «περιουσιακά στοιχεία» των εταιρειών. Συν τοις άλλοις, η Παρί έχει επενδύσει πολύ στο εγχείρημα με την Air Jordan και σίγουρα αυτό θα περιλαμβάνει και την παρουσία του Κίλιαν Μπαπέ στην ομάδα με κάθε κόστος. Και όταν γίνεται λόγος για κόστος, οι αλλαγές στα μηδενικά του μισθού που έχει λαμβάνειν ο Γάλλος Παγκόσμιος Κυπελλούχος του 2018...

​

Θα τον ήθελε ο Κλοπ στην ομάδα του;

Ο Μπαπέ έκανε τους οπαδούς της Λίβερπουλ να τρελαθούν όταν... ακολούθησε στα social media τους Σαλάχ και Φαμπίνιο πριν από λίγο καιρό, ενώ, ανάμεσα σε αυτούς που είχε ήδη ως διαδικτυακούς φίλους βρίσκονταν οι Στίβεν Τζέραρντ και Φιλίπε Κουτίνιο. Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο BBC είχε κάνει λόγο για... μηχανές της νίκης, αναφερόμενους στους παίκτες των πρωτοπόρων της Premier League και τόνισε πως χάρηκε και δεν τον ενόχλησε καθόλου όταν είδε τον Αλεξάντερ – Άρνολντ να... αντιγράφει τον πανηγυρισμό του. Όλα αυτά, είναι καλά. Ο Κλοπ, όμως, τι άποψη θα είχε για μια ενδεχόμενη απόκτησή του; Σίγουρα, έχει αλλάξει... τροπάριο ο Γερμανός κι από εκεί που πριν από χρόνια δήλωνε ότι δεν υπήρχε περίπτωση να βγει στο μεταγραφικό «παζάρι» για να διαθέσει πολλά εκατομμύρια, έχει καταλάβει ότι οι τίτλοι ίσως και ν' αγοράζονται μαζί με την ποιότητα που προστίθεται στο δυναμικό της ομάδας.

Τα 75 εκατομμύρια για τον Φαν Ντάικ έπιασαν τόπο και δεδομένα υπάρχουν θέσεις στις οποίες θα έπρεπε να δοθεί προτεραιότητα ενίσχυσης σε αντίθεση με την επίθεση. Ωστόσο, όσο... καλό παιδί κι αν είναι ο Ντιβόκ Οριγκί που ανανέωσε και το συμβόλαιό του, θα παραμείνει επιθετικός δεύτερης επιλογής. Και με τον Φιρμίνο να έχει διαφορετικό ρόλο δημιουργώντας περισσότερο και «εκτελώντας» λιγότερο, οι Μανέ και Σαλάχ είναι εκείνοι που τραβούν το κουπί. Και γιατί να μην υπάρχει ένας που θα ταιριάζει απόλυτα στο δικό τους στυλ με τρομερή ταχύτητα, αγάπη για τους κενούς χώρους ώστε να τρέξει και φυσικά με δεδομένη εκτελεστική δεινότητα. Σε όλα «Ναι», εκτός από τις...αναταράξεις που θα εξηγηθούν ακριβώς από κάτω.

He'll see what happens after end of the season. I thought it would be 2021 but now I think we are just 6 months away from see Mbappe in Real Madrid shirt @KMbappe pic.twitter.com/XixCWSacx1

— Jak (@jakrmcf) January 21, 2020