Ο Λάμπαρντ μονιμοποίησε τον 18χρονο Γκίλμπουρ στην Τσέλσι (pic & vid)

Τι κι αν η Τσέλσι δεν ξόδεψε ούτε ευρώ στο πρώτο παζάρι μετά την άρση απαγόρευσης μεταγραφών; Τι κι αν έχει πλέον γεμίσει τα ταμεία της, με τα υψηλότερα κέρδη στην Ευρώπη μετά τα πιο πρόσφατα μεταγραφικά παζάρια; Ο Φρανκ Λάμπαρντ πραγματοποιεί προσθήκες εκ των έσω και συντηρεί την νεανική έκδοση της Τσέλσι με φρέσκα υλικά.

Μετά τους Μάουντ, Έιμπραχαμ, Χάντσον-Οντόι, Τομόρι, η επόμενη αποκάλυψη των Μπλε λέγεται Μπίλι Γκίλμουρ.

Ο 18χρονος κεντρικός μέσος από την Σκωτία έλαβε επίσημα το χρίσμα του μόνιμου στην πρώτη ομάδα της Τσέλσι και ξεκινά το τελικό ταξίδι προς την καταξίωση, ανάμεσα στους μεγάλους τώρα πια.

Είχε ήδη εμφανιστεί σε δύο ματς στην φετινή Premier, περνώντας ως αλλαγή στα τελευταία λεπτά των αγώνων με Σέφιλντ Γιουνάιτεντ και Κρίσταλ Πάλας τον Αύγουστο και τον Νοέμβριο αντίστοιχα, ενώ είχε πάρει φανέλα βασικού στο ντέρμπι με την Γιουνάιτεντ για το League Cup ενδιάμεσα.

Έτσι, ο Φρανκ Λάμπαρντ έδειξε πόσο πιστεύει στον πιτσιρικά και ότι ξέρει να κρατάει τον λόγο του:

«Πήγα με την ομάδα στο Λέστερ και παρά το ότι δεν συμμετείχα, ο coach με πήρε μετά τον αγώνα να μου πει ότι μετά την χειμερινή διακοπή θα παίζω μόνιμα στην πρώτη ομάδα», ήταν τα λόγια που άκουσε ο Γκίλμουρ από τον προπονητή του μετά την ισοπαλία κόντρα στις Αλεπούδες, στις 2 Φεβρουαρίου.

.@billygilmourrr has officially moved into the first team building and will form part of Frank Lampard's senior squad going forward. pic.twitter.com/WcWX3dxM8i

— Chelsea FC (@ChelseaFC) February 11, 2020