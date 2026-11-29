Η Γιουνάιτεντ είναι στον... γκρεμό και το μέλλον στην Premier League κρέμεται σε μια κλωστή. Παίκτες και διοίκηση στον... κόσμο τους και ο Ποτσετίνο ψάχνει τη λύση.

Ενας γίγαντας που έχει ξεχάσει πώς να στέκεται στα πόδια του. Μια ομάδα χωρίς αμυντική αξιοπρέπεια, χωρίς αυτοπεποίθηση και, κυρίως, χωρίς καμία ένδειξη ότι αντιλαμβάνεται το μέγεθος της κρίσης της.

Είναι ήττες που πονάνε, ήττες που εξοργίζουν και ήττες που σε κάνουν να αναρωτιέσαι αν αυτό που παρακολουθείς είναι πραγματικά ποδόσφαιρο ή κάποια κακόγουστη κωμωδία. Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κατάφερε να τα συνδυάσει όλα απέναντι στην Μπρέντφορντ. Το τελικό 0-4 στο «Ολντ Τράφορντ» δεν ήταν απλώς μια ακόμη βαριά ήττα. Ήταν μια δημόσια διαπόμπευση ενός συλλόγου που εξακολουθεί να ζει με τη λάμψη του παρελθόντος, την ώρα που το παρόν του θυμίζει ποδοσφαιρικό εφιάλτη.

Kαι κάπου εκεί ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο καταλαβαίνει σιγά – σιγά πως αυτή η απόφαση είχε πολλές παγίδες! Πήρε μια ομάδα σε κρίση και μέσα σε τρία παιχνίδια έχεις ήδη διαπιστώσει ότι το πρόβλημα δεν είναι απλώς αγωνιστικό. Είναι βαθύτερο, συστημικό και, κυρίως, νοοτροπίας. Άλλωστε, όταν ένας προπονητής χρειάζεται μόλις τρεις αγώνες για να παραδεχθεί ότι η κατάσταση είναι δυσκολότερη απ' όσο περίμενε, αντιλαμβάνεται κανείς το μέγεθος της καταστροφής.

Η Γιουνάιτεντ ξεκίνησε με διάθεση, πίεσε, δημιούργησε ευκαιρίες, έδειξε για περίπου 18 λεπτά ότι ίσως κάτι αλλάζει. Και μετά επέστρεψε στην αγαπημένη της συνήθεια: να καταρρέει με την πρώτη σοβαρή απειλή. Μια ομάδα που έμοιαζε ανίκανη ακόμη και να αντιληφθεί από πού δεχόταν τα χτυπήματα.

Και κάπου εδώ τελειώνουν οι δικαιολογίες περί ατυχίας, διαιτησίας και χαμένων ευκαιριών. Ναι, η Γιουνάιτεντ θα μπορούσε να έχει σκοράρει. Ναι, ο Τίλεμανς ήταν άτυχος. Ναι, υπήρξαν στιγμές που θα μπορούσαν να αλλάξουν την εξέλιξη της αναμέτρησης. Όμως, όταν δέχεσαι τέσσερα γκολ, όταν οι αντίπαλοι βρίσκουν διαρκώς ανοιχτούς διαδρόμους και όταν οι αμυντικοί σου παρακολουθούν τις φάσεις σαν θεατές, δεν μπορείς να επικαλείσαι την ατυχία. Η ατυχία δεν ευθύνεται για την ανυπαρξία αμυντικής οργάνωσης.

Το πραγματικό πρόβλημα βρίσκεται στην άμυνα. Μια άμυνα που δεν έχει ταχύτητα, δεν έχει συνοχή, δεν έχει σωστές αποστάσεις και, το χειρότερο, δεν έχει την απαιτούμενη συγκέντρωση. Ο Μαγκουάιρ, ο Γιορό, ο Μαρτίνες και ο Νταλότ επαναλαμβάνουν τα ίδια λάθη. Οσο για τον Λάμενς, δεν εμπνέει καμία σιγουριά, λες και αυτή η θέση είναι... καταραμένη για τους Κόκκινους.

Οι αντίπαλοι δεν χρειάζεται να κάνουν κάτι περίπλοκο. Μια κάθετη πάσα, μια γρήγορη μετάβαση ή μια στατική φάση αρκούν για να μετατρέψουν την άμυνα της Γιουνάιτεντ σε διάδρομο ελεύθερης πρόσβασης.

Τα στατιστικά είναι σχεδόν... εξευτελιστικά. Τρία συνεχόμενα παιχνίδια με τουλάχιστον τέσσερα γκολ παθητικό, επτά διαδοχικά ημίχρονα με δύο γκολ στην πλάτη, δώδεκα αγώνες πρωταθλήματος χωρίς ανέπαφη εστία και δέκα αναμετρήσεις χωρίς νίκη. Μια ομάδα που κινδυνεύει να βρεθεί στην τελευταία θέση της βαθμολογίας και έχει αρχίσει να αντιμετωπίζει τον υποβιβασμό όχι ως εφιαλτικό σενάριο, αλλά ως υπαρκτή πιθανότητα.

Υπάρχει, βέβαια, και η διοίκηση. Οι Γκλέιζερς και η INEOS βρίσκονται στο στόχαστρο των φιλάθλων, όχι άδικα. Τα πανό και οι αποδοκιμασίες στο «Ολντ Τράφορντ» αποτυπώνουν μια βαθύτερη κρίση εμπιστοσύνης. Δεν αρκεί να αλλάζεις προπονητές και να περιμένεις ότι θα αλλάξει αυτομάτως η πραγματικότητα. Όταν το πρόβλημα αφορά τη στελέχωση, τον σχεδιασμό και τη συνολική ποδοσφαιρική λειτουργία, κανένας προπονητής δεν μπορεί να κάνει θαύματα.

Η εικόνα μετά τη λήξη ήταν ίσως η πιο χαρακτηριστική της βραδιάς. Ο Ποτσετίνο υποχρέωσε τους ποδοσφαιριστές του να κάνουν τον γύρο του γηπέδου και να χειροκροτήσουν τους φιλάθλους. Όχι για να πανηγυρίσουν, αλλά για να αντικρίσουν την οργή και την απογοήτευσή τους. Ένας γύρος της ντροπής για μια ομάδα που κάποτε προκαλούσε δέος και σήμερα προκαλεί οίκτο.

Mauricio Pochettino calling players over to walk the pitch in appreciation of the fans. Response is boos, then: “You’re not fit to wear the shirt.” #MUFC https://t.co/vCnIpPagUY — Laurie Whitwell (@lauriewhitwell) November 28, 2026

Ο Ιανουάριος μπορεί να φέρει μεταγραφές. Μπορεί να φέρει αλλαγές καινούργια πρόσωπα, ίσως και μια διαφορετική αγωνιστική προσέγγιση. Μέχρι τότε, όμως, η Γιουνάιτεντ έχει έξι κρίσιμα παιχνίδια και ελάχιστα περιθώρια για νέες αυτοκτονικές εμφανίσεις.

Το ερώτημα δεν είναι πλέον αν η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει πέσει πολύ χαμηλά. Αυτό το γνωρίζουν όλοι. Το πραγματικό ερώτημα είναι αν έχει καταλάβει πόσο κοντά βρίσκεται στην απόλυτη καταστροφή.

Γιατί το «Ολντ Τράφορντ» δεν είναι πια Θέατρο των Ονείρων. Είναι ένα θέατρο παραλόγου, με πρωταγωνιστές που αλλάζουν, αλλά με το ίδιο αποτυχημένο έργο να ανεβαίνει ξανά και ξανά.

Κι αν την προηγούμενη εβδομάδα ο Γκάρι Νέβιλ αυτοχαστουκίστηκε, τώρα τι πρέπει να κάνει για να δώσει στους παίκτες να καταλάβουν πως η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη;