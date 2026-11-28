Ο Μαουρίσιο Ποτσετίνο παραδέχτηκε ότι η κατάσταση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν φαίνεται καλή μετά την συντριβή της ομάδας του με 4-0 από την Μπρέντφορντ, ωστόσο στις δηλώσεις του μετά τον αγώνα, φρόντισε να εκφράσει την υποστήριξή του προς τους παίκτες του.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ γνώρισε ακόμα μία βαριά ήττα, αυτή τη φορά, ήταν η Μπρέντφορντ που την διέλυσε με 4-0 στο Ολντ Τράφορντ, για την 12η αγωνιστική της Premier League και τα πράγματα οδεύουν από το κακό στο χειρότερο για τους «κόκκινους διαβόλους».

Μετά από αυτό το αποτέλεσμα, η ομάδα του Ποτσετίνο παραμένει στην 19η θέση της βαθμολογίας με 8 βαθμούς και φλερτάρει επικίνδυνα με την πτώση στη δεύτερη κατηγορία. Ο Αργεντινός τεχνικός ωστόσο, μετά τη λήξη της αναμέτρησης, υποστήριξε στις δηλώσεις του πως η ομάδα του ήταν καλύτερη από τη Μπρέντφορντ.

«Δεν φαίνεται καλό όταν χάνεις με 4-0 από την Λίβερπουλ και σήμερα με 4-0 στο Ολντ Τράφορντ. Πρέπει να μείνουμε ενωμένοι και πρέπει να βελτιωθούμε. Αυτή είναι η πραγματικότητά μας, δεν έχω τίποτα να πω. Αυτή είναι η κατάσταση και τη γνωρίζαμε όταν ήρθαμε εδώ.

Οι παίκτες έχουν την υποστήριξή μου, αλλά καταλαβαίνουμε τους οπαδούς. Πρέπει να νοιαζόμαστε, να μείνουμε ενωμένοι. Είμαστε όλοι απογοητευμένοι για διαφορετικούς λόγους και ο καθένας μπορεί να έχει διαφορετικές απόψεις για καταστάσεις μέσα στην ομάδα. Το πιο σημαντικό είναι να βελτιώσουμε τα πράγματα».

«Όταν δεχτήκαμε το πρώτο γκολ, είχαμε εμείς τον έλεγχο του αγώνα. Οι παίκτες έχουν τη στήριξή μου και πρέπει να μείνουμε ενωμένοι, δεν υπάρχει δικαιολογία. Εμείς αρχίσαμε καλύτερα το ματς και ήμασταν καλύτεροι από την Μπρέντφορντ στα πρώτα 17-20 λεπτά.

Μέχρι να δεχτούμε το πρώτο γκολ, η ομάδα είχε τον έλεγχο, πρεσάραμε καλά και η οργάνωση ήταν καλή», πρόσθεσε στη συνέχεια.