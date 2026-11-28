Και ο απόλυτος εφιάλτης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ συνεχίζεται στην Premier League, καθώς αυτή τη φορά ηττήθηκε από την Μπρέντφορντ με 4-0 στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής και παραμένει προτελευταία στη βαθμολογία.

Από το δυναμικό ξεκίνημα, στην απόλυτη απογοήτευση του 4-0 και τα δεινά δεν έχουν τέλος. Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είδε τις ευκαιρίες της να χάνονται και στη συνέχεια το πλήρωσε ακριβά, γνωρίζοντας την ήττα από την Μπρέντφορντ για την 12η αγωνιστική της Premier League.

Ο Γουίλσον χτύπησε δύο φορές στο πρώτο ημίχρονο, στη συνέχεια ήρθαν οι Άγερ και Σάντε οι γηπεδούχοι δεν βρήκαν απάντηση και η κατάσταση γίνεται πλέον εφιαλτική, με την ομάδα του Ποτσετίνο να βρίσκεται στην προτελευταία θέση της βαθμολογίας, με 8 βαθμούς.

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