Βαθμολογία Premier League: Ορατός κίνδυνος για τη Γιουνάιτεντ να πέσει τελευταία!
Το βαρέλι δείχνει να μην έχει πάτο για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ! Οι Κόκκινοι Διάβολοι πασχίζουν μάταια να βρουν τον καλό τους πρόσωπο και να ξεκολλήσουν από τις τελευταίες θέσεις βαθμολογίας, αλλά με κάθε αγωνιστική που περνάει τα πράγματα γίνονται όλο και χειρότερα.
Το «Ολντ Τράφορντ» έχει μετατραπεί σε θέατρο του... εφιάλτη, με τη Μπρέντφορντ αυτή τη φορά να διασύρει τους Κόκκινους Διάβολους με 4-0 μπροστά στο κοινό τους και να τους κρατάει εγκλωβισμένους στην 19η θέση της Premier League.
Το ακόμη χειρότερο της υπόθεσης μάλιστα είναι πως η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μπορεί να υποχωρήσει κι άλλο στη βαθμολογία!
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Σε περίπτωση, άλλωστε, που η Κρίσταλ Πάλας επικρατήσει την Κυριακή (29/11) επί της Χαλ του Τζολάκη, τότε η Premier League θα αποκτήσει νέα ουραγό στη βαθμολογία, με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στην τελευταία θέση...
Η βαθμολογία της Premier League
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