Ίπσουιτς και Άστον Βίλα έμειναν στο 2-2 σε ένα χορταστικό παιχνίδι στο «Πόρτμαν Ρόουντ», σε ένα αποτέλεσμα βέβαια που επιμήκυνε την ανομβρία τους...

Ισόπαλο 2-2 ολοκληρώθηκε το ματς στο «Πόρτμαν Ρόουντ» ανάμεσα σε Ίπσουιτς και Άστον Βίλα, με τις δυο ομάδες να έχουν ξεχάσει τι πάει να πει νίκη στο πρωτάθλημα... Για την ομάδα του Ουνάι Έμερι ήταν η τέταρτη ισοπαλία στη σειρά στην Premier League, σε ένα ματς που κρίθηκε στις λεπτομέρειες.

Αν και οι Villans προηγήθηκαν δις στο πρώτο ημίχρονο με γκολ των Άλισον (16΄) και Ζοάο Γκόμες (26΄), η Ίπσουιτς βρήκε σε αμφότερες τις περιπτώσεις τον τρόπο να ισοφαρίσει.

Σε πρώτο χρόνο έκανε το 1-1 με τον Έμερσον στο 18΄, ενώ ο Ντέιβις στο 56΄διαμόρφωσε το 2-2 που έμεινε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, δίνοντας παράταση στην ανομβρία που βιώνει και η Ίπσουιτς εδώ και πέντε αγωνιστικές. Κάπως έτσι, η Άστον Βίλα περιορίστηκε σην 11η θέση της βαθμολογίας, με τρεις βαθμούς πάνω από την Ίπσουιτς που είναι 15η.