Το Athletic δημοσίευσε τη λίστα με τους 50 καλύτερους παίκτες της Premier League έως τώρα στη σεζόν. Ποιος είναι ο μοναδικός Έλληνας.

Η διακοπή των Εθνικών ομάδων πάντοτε δίνει αφορμές για ενδιαφέροντα θέματα, με την Premier League φυσικά να έχει... ψωμάκι.

Το κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη έχει αφήσει πίσω του 10 αγωνιστικές, με την πρωταθλήτρια Άρσεναλ να είναι στην κορυφή και στο +5 από την 2η και εντυπωσιακή Μπράιτον του Μπάμπη Κωστούλα, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ παραπαίει κάτω από τη ζώνη του υποβιβασμού, ενώ η Χαλ με τον Κωνσταντή Τζολάκη στα γκολποστ αποτελεί «σκληρό καρύδι».

Στο πλαίσιο αυτό, το Athletic αποφάσισε να αναρτήσει τη λίστα με τους 50 καλύτερους, πιο φορμαρισμένους αν θέλετε, ποδοσφαιριστές έως τώρα στη σεζόν. Στην κορυφή, συναντάμε μια... έκπληξη, τον Πασκάλ Γκρος της Μπράιτον, με τον Γερμανό χαφ να έχει 4 γκολ και 6 ασίστ έχοντας αγωνιστεί σε όλα τα ματς.

Στην 2η θέση βρίσκουμε τον Ντέκλαν Ράις, 3ος είναι ο Έρλινγκ Χάαλαντ των 9 γκολ, 4ος ο Κόνσα, ενώ την πεντάδα συμπληρώνει ο εξαιρετικός Εβανίλσον της Μπόρνμουθ (5 γκολ, 4 ασίστ). Μοναδικός Έλληνας στην εν λόγω λίστα και στη θέση 45, ο Κωνσταντής Τζολάκης που μετράει 3 clean sheets στην παρθενική του σεζόν στο Νησί.

Αξίζει επίσης να αναφέρουμε πως 15 από τις 20 ομάδες έχουν τουλάχιστον έναν ποδοσφαιριστή μέσα (στη λίστα), με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να είναι μια εκ των πέντε που...απουσιάζουν.