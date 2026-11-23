Ακόμα μία εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησε ο Κωνσταντής Τζολάκης με τη Χαλ, πραγματοποιώντας σπουδαίες επεμβάσεις που συνέβαλαν στη νίκη της ομάδας του με 2-0 επί της Μπράιτον.

Και τι δεν έκανε ο Κωνσταντής Τζολάκης στην χθεσινή (22/11) αναμέτρηση της Χαλ απέναντι στη Μπράιτον για την 11η αγωνιστική της Premier League, όπου και η ομάδα του πήρε τη νίκη με 2-0.

Ο 24χρονος Έλληνας διεθνής κατέγραψε επτά αποκρούσεις, διατηρώντας ανέπαφη την εστία του και στη συνέχεια, ήρθε ο ΜακΜπέρνι για να σκοράρει δύο φορές στις καθυστερήσεις και να διαμορφώσει το τελικό 2-0.

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ο Τζολάκης μίλησε για τη νίκη της ομάδας του και αναφέρθηκε στη συνολική προσπάθεια των παικτών της Χαλ.

«Πολλές αποκρούσεις, αλλά και δύο γκολ από τον Όλι ΜακΜπέρνι. Ήταν μια ομαδική προσπάθεια και όλοι βοηθήσαμε ο ένας τον άλλον», ανέφερε αρχικά στο Sky Sports.

«Εδώ είμαστε ένα σύνολο, μια πραγματική ομάδα. Παίζουμε ο ένας για τον άλλον. Είδαμε μια πολύ καλή ομαδική προσπάθεια και αξίζαμε να πάρουμε τους τρεις βαθμούς».

«Στο πρώτο ημίχρονο υποφέραμε αρκετά, όμως στο δεύτερο καταφέραμε να διαχειριστούμε το παιχνίδι και να πετύχουμε δύο γκολ στις μεταβάσεις. Δύο γκολ από τον Όλι και αυτό ήταν», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Ο σκόρερ της αναμέτρησης από την άλλη, Όλι ΜακΜπέρνι, αποθέωσε με τη σειρά του τον Τζολάκη, τονίζοντας μάλιστα πως ήταν φανταστικός.

«Είχαμε και την τύχη με το μέρος μας, αλλά έχουμε και τον μεγάλο εκεί πίσω, τον Τζολάκη, για να κρατάει την μπάλα έξω από τα δίχτυα. Και αυτό ακριβώς έκανε».

«Ήταν φανταστικός, μας κράτησε μέσα στο παιχνίδι σήμερα. Ξέρουμε ότι όσο παραμένουμε μέσα στα παιχνίδια, έχουμε την αυτοπεποίθηση πως θα δημιουργήσουμε ευκαιρίες. Και αυτό ακριβώς κάναμε».