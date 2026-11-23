Το αποθεωτικό post της Premier League για Τζολάκη: Οι επτά αποκρούσεις και το... φυλακτό του
Η Χαλ πέτυχε μία σπουδαία νίκη επί της Μπράιτον (2-0) και συνεχίζει να θέτει τις βάσεις προς παραμονή στην κατηγορία μετά την επιστροφή της.
Στο συγκεκριμένο παιχνίδι, για ακόμα ένα ματς, είχε σε μεγάλη μέρα τον Κωνσταντή Τζολάκη. Ο Έλληνας κίπερ πραγματοποίησε συνολικά 7 αποκρούσεις κατά τη διάρκεια του αγώνα και διατήρησε το μηδέν στην εστία του, λαμβάνοντας την αποθέωση τόσο από την ομάδα του όσο και από την Premier League.
Στα social media, το αγγλικό πρωτάθλημα δημοσίευσε ένα βίντεο με τις επεμβάσεις του κατά τη διάρκεια του αγώνα ενώ στο τέλος φαίνεται να κρατά το φυλακτό του λόγω της νίκης.
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Konstantinos Tzolakis was a MONSTER between the sticks for @hullcity against Brighton 👊 https://t.co/xfgqketvcJ— Premier League (@premierleague) November 23, 2026
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