Γλιτώνει το χειρουργείο ο Ράγια, με τον Αρτέτα να εμφανίζεται αισιόδοξος για την πορεία του Ισπανού κίπερ.

Καλά είναι τα νέα από το στρατόπεδο της στην Άρσεναλ αναφορικά με την κατάσταση του Ντάβιντ Ράγια, καθώς οι πρώτες εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε έδειξαν πως ο τραυματισμός του δεν είναι τόσο σοβαρός όσο αρχικά φοβήθηκαν οι άνθρωποι των Gunners.

Θυμίζουμε πως ο Ισπανός τερματοφύλακας τραυματίστηκε στην αναμέτρηση με τη Νιούκαστλ (2-2), μετά από σύγκρουση με τον Οσούλα, και αναγκάστηκε να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο στο 70ό λεπτό, με την εικόνα του να σημάνει συναγερμό....

Ωστόσο ο Μίκελ Αρτέτα, μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα με την Ντόρτμουντ (24/11,22:00, Live από το Gazzetta), μίλησε για την πορεία της αποθεραπείας του 31χρονου γκολκίπερ. Όπως ξεκαθάρισε, ο Ράγια δεν θα χρειαστεί να περάσει την πόρτα του χειρουργείου, κάτι που αποτελούσε τον μεγαλύτερο φόβο της Άρσεναλ.

«Ο τραυματισμός του δεν φαίνεται τόσο σοβαρός. Οι πρώτες εξετάσεις έδειξαν κάτι πολύ πιο ενθαρρυντικό από αυτό που περιμέναμε. Δεν υπάρχει ανάγκη για χειρουργική επέμβαση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ισπανός τεχνικός.

🚨🔴⚪️ No surgery needed for David Raya as injury is “less serious than initially thought”, says Mikel Arteta. “The first test we have done shows something that is much more encouraging”. https://t.co/e5xYjFun5z November 23, 2026

Αξίζει να αναφέρουμε πως στο ματς με τους Βεστφαλούς κάτω από τα δοκάρια αναμένεται να βρεθεί ο Αριθαμπαλάγα, με την Άρσεναλ να έχει επίσης στη διάθεσή της τον Μεσλιέ.