Ο Μικάιλο Μούντρικ αποκάλυψε ότι πριν πάει στην Τσέλσι, ονειρευόταν να πάρει μεταγραφή στην Άρσεναλ.

Μικάιλο Μούντρικ κατά πάντων! Ο Ουκρανός μεσοεπιθετικός, αφού τα έβαλε με την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της πατρίδας του, προκαλώντας την αντίδραση του Αντρέι Σεβτσένκο, τόνισε ότι δεν ήθελε ποτέ να πάει στην Τσέλσι αλλά στην Άρσεναλ...

«Πριν πάω στην Τσέλσι, ήθελα να πάω στην Άρσεναλ, δεν είναι μυστικό» ανέφερε στο Guest of Gordon ο νυν ποδοσφαιριστής της Τότεναμ, εξηγώντας πως «η Άρσεναλ ήταν η ομάδα για την οποία ήθελα να παίξω και το να πάω στο Emirates ήταν το όνειρό μου.

Δεν έγινε προσπάθειες για να γίνει το όνειρό μου πραγματικότητα και να πάω στην Άρσεναλ. Οι προσπάθειες από τον πρώην ατζέντη μου ήταν μόνο για να βγάλει περισσότερα χρήματα. Αλλά τότε, δεν ήξερα τίποτα. Καταλάβαινα μόνο για την προμήθεια και όλα τα υπόλοιπα ακολούθησαν».

Ο Μούντρικ είχε στοιχίσει 70 εκατομμύρια ευρώ στην Τσέλσι το 2023, με τον 25χρονο πλέον εξτρέμ να μετρά δέκα γκολ και έντεκα ασίστ σε 73 συμμετοχές καθώς και μία τιμωρία αποκλεισμού λόγω ντόπινγκ, πριν παραχωρηθεί φέτος στην Τότεναμ με δανεισμό.