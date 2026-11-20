Μούντρικ: «Ήθελα να πάω στην Άρσεναλ αλλά ο ατζέντης μου να βγάλει περισσότερα λεφτά»
Μικάιλο Μούντρικ κατά πάντων! Ο Ουκρανός μεσοεπιθετικός, αφού τα έβαλε με την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της πατρίδας του, προκαλώντας την αντίδραση του Αντρέι Σεβτσένκο, τόνισε ότι δεν ήθελε ποτέ να πάει στην Τσέλσι αλλά στην Άρσεναλ...
«Πριν πάω στην Τσέλσι, ήθελα να πάω στην Άρσεναλ, δεν είναι μυστικό» ανέφερε στο Guest of Gordon ο νυν ποδοσφαιριστής της Τότεναμ, εξηγώντας πως «η Άρσεναλ ήταν η ομάδα για την οποία ήθελα να παίξω και το να πάω στο Emirates ήταν το όνειρό μου.
Δεν έγινε προσπάθειες για να γίνει το όνειρό μου πραγματικότητα και να πάω στην Άρσεναλ. Οι προσπάθειες από τον πρώην ατζέντη μου ήταν μόνο για να βγάλει περισσότερα χρήματα. Αλλά τότε, δεν ήξερα τίποτα. Καταλάβαινα μόνο για την προμήθεια και όλα τα υπόλοιπα ακολούθησαν».
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Ο Μούντρικ είχε στοιχίσει 70 εκατομμύρια ευρώ στην Τσέλσι το 2023, με τον 25χρονο πλέον εξτρέμ να μετρά δέκα γκολ και έντεκα ασίστ σε 73 συμμετοχές καθώς και μία τιμωρία αποκλεισμού λόγω ντόπινγκ, πριν παραχωρηθεί φέτος στην Τότεναμ με δανεισμό.
🚨🔴⚪️ Mykhaylo Mudryk: “Before going to Chelsea, I wanted to join Arsenal. It’s no secret”. “Arsenal were the club I wanted to play for, and moving to the Emirates was my dream”. “There weren’t even any attempts to make my dream come true and move to Arsenal. The attempts from my previous agent were only to earn more money”. “But at the time, I didn’t know about it. I only understood about the commission and all the rest later on”, told Guest of Gordon.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 20, 2026
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