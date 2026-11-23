O Γκάρι Νέβιλ έφτασε στο σημείο να αυτοχαστουκιστεί και ίσως να ταρακουνήσει τους παίκτες της Γιουνάιτεντ που δείχνουν να βρίσκονται... εκτός Ολντ Τράφορντ.

Είναι εικόνες που συμπυκνώνουν μια ολόκληρη σεζόν. Για τη φετινή Μάντσεστερ, αυτή η εικόνα δεν ήρθε από το γήπεδο, αλλά από το στούντιο του Sky Sports, όπου ο Γκάρι Νέβιλ, θρύλος του συλλόγου, χαστουκίζει δύο φορές τον εαυτό του και φωνάζει στους παίκτες να ξυπνήσουν, γιατί παίζουν για τη Γιουνάιτεντ. Δίπλα του ο Κάραγκερ λύθηκε στα γέλια... Το βίντεο έγινε viral μέσα σε λίγα λεπτά. Πίσω από το αστείο, όμως, κρύβεται μια ομάδα σε ελεύθερη πτώση.

Man United has Gary Neville slapping himself live on Sky Sports😭😭😭 https://t.co/2MlMgvNLGA — The 44 ⚽️ (@The_Forty_Four) November 22, 2026

Το ντεμπούτο του Μαουρίσιο Ποτσετίνο στο «Άνφιλντ» κράτησε ουσιαστικά ένα τέταρτο. Στο 8' ο Γιορό αποβλήθηκε μετά από λάθος του Ντε Λιχτ, στο 13' το σκορ ήταν ήδη 2-0 , και στο τέλος η Λίβερπουλ πήρε άνετα το 4-0. Είναι η βαρύτερη πρεμιέρα προπονητή της Γιουνάιτεντ από το 1926, όταν ο Λαλ Χίλντιτς έχασε με το ίδιο σκορ από την Μπόλτον.

Οι αριθμοί είναι αμείλικτοι: 19η θέση, μία νίκη και οκτώ βαθμοί σε 11 αγωνιστικές, ρυθμός κάτω από 28 βαθμούς για τη σεζόν, χειρότερος ακόμη κι από τη χρονιά του υποβιβασμού το 1974. Η Μάντσεστερ έχει δεχτεί 34 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις, τα περισσότερα στα πέντε μεγάλα πρωταθλήματα, και 22 μόνο στα τελευταία οκτώ ματς. Στα τρία πιο πρόσφατα βρέθηκε πίσω με 2-0 πριν από το 17'. Και ο Ποτσετίνο είναι ήδη ο τρίτος προπονητής της χρονιάς.

Το χαστούκι του Νέβιλ δεν ήταν σχόλιο για την τακτική. Ήταν σχόλιο για την απειθαρχία και τον... ωχαδερφισμό. Ο Ντε Λιχτ που κοιτάζει την μπάλα να περνά πάνω από το κεφάλι του, ο Μπρούνο Φερνάντες που αφήνει κενό στο τείχος για το φάουλ του Σόμπoσλαϊ, ο Λισάντρο Μαρτίνες που μοιάζει να παραιτείται απέναντι στον Μπαρκολά στο τρίτο γκολ. Όλα τα παραπάνω δεν είναι λάθη συστήματος, είναι λάθη συγκέντρωσης και χαρακτήρα.

Όταν ένας άνθρωπος που έζησε τα πάντα με αυτή τη φανέλα φτάνει να χτυπά τον εαυτό του στον αέρα για να γίνει κατανοητός, το μήνυμα είναι σαφές και το πρόβλημα δεν λύνεται με έναν πίνακα κι ένα μαρκαδόρο.

Ο Ρόι Κιν ήταν εξίσου σκληρός, ρωτώντας πότε επιτέλους οι παίκτες θα αναλάβουν την ευθύνη των αποφάσεών τους. Στις κερκίδες, οι Reds τραγουδούσαν για υποβιβασμό και, ήδη από το 14', ότι ο νέος προπονητής θα απολυθεί το πρωί. Στο πέταλο των φιλοξενούμενων, οπαδοί της Γιουνάιτεντ πριν από το τελευταίο σφύριγμα, ενώ αστυνομικοί ανέβηκαν να χωρίσουν μερικούς που τσακώνονταν μεταξύ τους επειδή διαφωνούσαν για το τι φταίει σε αυτό τον σύλλογο!

Δύο μέρες νωρίτερα, ο CEO Ομάρ Μπεράντα επέμενε ότι το ρόστερ είναι «καλύτερο» από πέρσι και ότι οι ιδιοκτήτες είναι αφοσιωμένοι. Το «Άνφιλντ» τον διέψευσε, όπως και όλη την πορεία των ιδιοκτητών που δεν μπορούν να «χτίσουν».

Όσο για τον Ποτσετίνο, έχει κι αυτός το μερίδιό του. Επέλεξε τον Ντε Λιχτ για πρώτη βασική εμφάνιση στην Premier League μετά από 357 μέρες, αφήνοντας εκτός τον Μαγκουάιρ, τον οποίο αναγκάστηκε να περάσει στο 22'. Οι παίκτες έμοιαζαν να μην ξέρουν αν παίζουν με τρεις ή τέσσερις αμυντικούς. Είχε όμως προσγειωθεί στο Μάντσεστερ την Τετάρτη, με ελάχιστες προπονήσεις στο ενεργητικό του.

Οι μεγαλύτερες ευθύνες βρίσκονται ψηλότερα. Η μεταγραφική στρατηγική ήταν ακατανόητη. Πέρσι η επίθεση, φέτος 155 εκατ. λίρες για μέσους, ούτε ένας αμυντικός, και η άμυνα για του χρόνου. Ο διευθυντής ποδοσφαίρου Τζέισον Γουίλκοξ πιάστηκε από την κάμερα με το κεφάλι χωμένο στο παλτό του, ενώ οι Γκλέιζερς και ο Ράτκλιφ σπάνια εμφανίζονται στα παιχνίδια. Μια ομάδα που αλλάζει τρεις προπονητές σε έναν χρόνο δεν έχει πρόβλημα πάγκου, έχει πρόβλημα δομής.

Ο Αργεντινός μίλησε επίμονα για «κουλτούρα» στις πρώτες του δηλώσεις. Η κουλτούρα όμως θέλει χρόνο, και αυτός είναι ακριβώς ο πόρος που λείπει. Ακολουθούν Σπόρτινγκ στη Λισαβόνα, Μπρέντφορντ, Νιούκασλ και Κόβεντρι μέσα σε λίγες μέρες, με το μεταγραφικό παράθυρο του Ιανουαρίου ακόμη μακριά και το συμβόλαιο του αρχηγού Φερνάντες στον αέρα.

Υπάρχει ελπίδα; Μετά την είσοδο του Μαγκουάιρ και το πέρασμα σε πεντάδα πίσω, η Γιουνάιτεντ βρήκε πατήματα για περίπου 50 λεπτά, με τον Μέινου να δένει τη μεσαία γραμμή. Το ρόστερ, στα χαρτιά, αξίζει πολύ καλύτερη θέση. Όσο όμως η ομάδα μένει στον πάτο, τόσο περισσότερο η κινούμενη άμμος τη ρουφάει.

Ο Ποτσετίνο ήξερε ότι αναλαμβάνει δύσκολη δουλειά. Μετά το «Άνφιλντ», ξέρει πόσο δύσκολη είναι. Το χαστούκι του Νέβιλ ήταν το ξυπνητήρι. Το ερώτημα είναι αν θα το ακούσουν οι παίκτες πριν είναι πολύ αργά.