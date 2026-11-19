Premier League: Νότιγχαμ και Μάντσεστερ Σίτι καταψήφισαν πρόταση για την κάλυψη των νομικών εξόδων μελών της Premier League
Etihad και Etisalat, δύο εκ των βασικών χορηγών της Μάντσεστερ Σίτι, έχουν απειλήσει να κινηθούν νομικά κατά της Premier League λόγω της βαριάς τιμωρίας που αναμένεται να επιβληθεί στον σύλλογο ελέω οικονομικών ατασθαλιών, ωστόσο οι σύλλογοι της λίγκας παίρνουν τα μέτρα τους.
Όπως αναφέρουν αγγλικά ΜΜΕ, υπερψηφίστηκε με 18-2 η πρόταση να καλύψουν οι ομάδες της κατηγορίας τα νομικά έξοδα των μελών του Δ.Σ., Άλισον Μπρίτεν, Ρίτσαρντ Μάστερς, Μέι Φάιφιλντ, Νταρμάς Μίστρι και Μάθιου Ράιντερ σε περίπτωση που πράγματι προσφύγουν στη δικαιοσύνη οι χορηγοί των Πολιτών.
Κατά, ψήφισαν μόνο η Σίτι και η Νότιγχαμ Φόρεστ, με το Sky Sports να αναφέρει πως πηγές κοντά στην ομάδα του Όλιβερ Γκλάσνερ ξεκαθαρίζουν πως δεν τάσσονται υπέρ της Σίτι και πως η αντίθεσή τους είναι διαδικαστικής φύσεως - καθώς θεωρούν πως δεν δόθηκε αρκετός χρόνος για να εξεταστούν οι συνέπειες της απόφασης.
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Με την πλειοψηφία των 14 που απαιτείτο για να περάσει η πρόταση, αυτή εγκρίθηκε, με τη Μάντσεστερ Σίτι να βρίσκεται στην αμήχανη θέση να ενδέχεται να χρειαστεί να πληρώσει από την τσέπη της λόγω ενεργειών των... χορηγών της!
🚨JUST IN: Nottingham Forest claim decision to NOT cover legal costs for Premier League CEO in his fight against Manchester City was NOT a show of support towards City. Forest felt there wasn’t enough time to make a sensible decision given legal costs could cost each club TENS OF MILLIONS of dollars. 45% of you think Manchester City get RELEGATED: https://t.co/31gWL0Rkaw— Polymarket FC (@PolymarketFC) November 19, 2026
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